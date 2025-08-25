OpenAI y Reino Unido debaten un importante acuerdo para que todos los residentes del país tengan acceso a ChatGPT Plus

ChatGPT es la inteligencia artificial (IA) más popular en España y todo el mundo. De hecho, en agosto del año pasado alcanzó los 200 millones de usuarios semanales. Mientras tanto, OpenAI lanzó a comienzos del mes GPT-5 y ahora parece que trabaja para que en Reino Unido todos tengan acceso a ChatGPT Plus.

Sam Altman, CEO de OpenAI, y Peter Kyle, secretario de Tecnología del Reino Unido, se han reunido recientemente para debatir un acuerdo multimillonario para que todo el país tenga acceso premium a la inteligencia artificial de la firma.

Eso es lo que apuntan desde el medio The Guardian, que indican que Altman planeó la posibilidad a Kyle para que los residentes del Reino Unido tengan acceso a ChatGPT Plus, su producto más avanzado.

El diario británico señala que, según dos fuentes con conocimiento directo de dicha reunión, la idea se planteó como parte de un debate más amplio en San Francisco (EEUU) sobre las oportunidades de colaboración entre OpenAI y el Reino Unido.

Incluso personas cercanas han señalado que el secretario de Tecnología del Reino Unido no se tomó la idea en serio, ya que este acuerdo podría haber costado 2.000 millones de libras esterlinas, que al cambio son aproximadamente unos 2.310 millones de euros.

Un primer contacto

Actualmente OpenAI ofrece versiones gratuitas y de suscripción de ChatGPT, como es la versión Plus, que tiene un precio en España de 23 euros al mes y que ofrece a los usuarios acceso prioritario a nuevas funciones y tiempos de respuesta más rápidos.

Anteriormente, Peter Kyle y Sam Altman se reunieron para firmar un acuerdo con OpenAI para usar ChatGPT en los servicios públicos del Reino Unido. Un país que es uno de los cinco principales mercados de la firma de inteligencia artificial en cuanto a suscripciones de pago.

La web de ChatGPT. Jonathan Kemper/Unsplash Omicrono

Un portavoz de OpenAI ha afirmado que "millones de británicos usan ChatGPT cada día de forma gratuita. En julio, firmamos un memorando de entendimiento con el Gobierno para explorar cómo podemos apoyar mejor el crecimiento de la IA en el Reino Unido, para el Reino Unido".

Incluso señaló que "nuestro objetivo es democratizar el acceso a la IA. Cuanta más gente pueda utilizarla, más se difundirán sus beneficios". Además, OpenAI ha mantenido conversaciones con varios gobiernos en los últimos meses.

La empresa de Altman ha llegado incluso a un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos para "habilitar ChatGPT en todo el país" y usar dicha tecnología en sectores públicos como el transporte, la sanidad y la educación.

Un portavoz del Gobierno británico ha señalado al mismo medio que "no reconocemos estas afirmaciones. Estamos trabajando con OpenAI y otras empresas líderes en IA para explorar la inversión en infraestructuras del Reino Unido, mejorar los servicios públicos y probar rigurosamente la seguridad de las nuevas tecnologías antes de que se hagan públicas".

Mientras que el departamento de Ciencia y Tecnología del país ha afirmado que no había llevado adelante ninguna propuesta para dar acceso a ChatGPT Plus a los residentes del Reino Unido y que ni siquiera lo había discutido con otros departamentos.