Qué es Kick, el rival de Twitch que ha retransmitido la muerte de un streamer y la agresión a un luchador de wrestling

Kick se ha visto envuelto en varias polémicas. La plataforma de streaming, y gran rival de Twitch, ha retransmitido en los últimos días la muerte del popular 'streamer' francés Raphaël Graven y, ahora, la paliza del creador de contenido Raja Jackson, hijo de una leyenda de la UFC, a un luchador de wrestling.

El pasado 17 de agosto, Raphaël Graven, de 46 años de edad, conocido como Jean Pormanove y con 500.000 seguidores en Kick, donde realizaba vídeos en los que se humillaba y dejaba dar palizas, apareció muerto en pleno directo.

Mientras que el sábado 23 de agosto, y durante un evento de KnokX Pro Wrestling en Los Ángeles, Raja Jackson, hijo del excampeón de UFC Quinton 'Rampage' Jackson, protagonizó una agresión brutal a Stuart 'Syko Stu' Smith, un luchador de wrestling retransmitida en Kick.

Dos sucesos que han vuelto a poner en el punto de mira a Kick, plataforma de streaming australiana lanzada en 2022 con la intención de desbancar a Twitch de Amazon y que permite realizar transmisiones en vivo.

La plataforma, que está respaldada por los cofundadores del casino global Stake.com, Bijan Tehrani y Ed Craven, alcanzó los 50 millones de usuarios a principios de año y cuenta con el apoyo de varios creadores de contenido, como Westcol, Adin Ross, Amouranth o xQc.

Contenido polémico

Kick nació como "una copia de Twitch", de hecho, desde su lanzamiento sus creadores han tratado de convertirla en el sustituto de la plataforma de streaming de Amazon. Y para ello ofrece una interfaz de usuario muy similar en la que apenas cambian los colores, predominando el verde en lugar del morado.

Al igual que en Twitch, los creadores de contenido pueden transmitir en directo en tiempo real y interactuar con los seguidores a través de un chat. Sin embargo, Kick no prohíbe ningún tipo de retransmisión, ni aunque esté relacionado con la violencia, las apuestas, los desnudos o el consumo de drogas.

La interfaz de Kick. Kick Omicrono

Y este es uno de los factores diferenciales de Kick: su laxa política de moderación de contenido que ha atraído a diferentes y polémicos creadores. Incluso en España, como es el caso de Simón Pérez y Silvia Charro que se hicieron virales en 2017 con un vídeo sobre hipotecas fijas.

Actualmente, Pérez y Charro realizan retos en Internet a cambio de dinero, como fumar droga o lanzar una impresora por la ventana, entre otros. Otra de las importantes diferencias de Kick con respecto a Twitch es el reparto de ingresos.

Mientras que la plataforma de Amazon se queda con una horquilla del 30 al 50% del dinero que los creadores de contenido obtienen de las suscripciones de los usuarios, Kick apenas retiene un 5%. Además, los 'streamers' reciben el 100% de las donaciones.