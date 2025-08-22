Nueva subida de precio de Apple TV+: la plataforma de streaming sigue los pasos de Netflix y Disney+

Es la tercera vez que Apple sube el precio de la suscripción desde que lanzó su plataforma de streaming en 2019. Su precio inicial era de 4,99 dólares mensuales, coste que ahora sube hasta los 12,99 dólares al mes, en principio, solo para los suscriptores de Estados Unidos y ciertos países. España, de momento, se libra, puede que la medida llegue más adelante, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Se trata de una subida de 3 dólares desde el último incremento. Esta nueva subida entrará en vigor inmediatamente para los nuevos suscriptores. Por el contrario, los actuales clientes de Apple en estos países verán reflejado el cambio 30 días después de que finalice su ciclo de cobro, según explica el portavoz de Apple, Tom Neumayr, a The Verge.

Sin embargo, este salto se aplica simplemente para el plan de pago mensual. No afectará, por lo tanto, al plan de suscripción anual de 99 dólares, como tampoco se modifica el coste de sus paquetes Apple One, que comienzan en $19,95 por mes.

Apple TV+ se ha integrado este año en Movistar Plus+ Movistar Omicrono

La compañía hace hincapié en las ventajas que ofrece su catálogo de series y películas. En 2025, el gigante tecnológico ha anunciado importantes lanzamientos como la cuarta temporada de "The Morning Show". También llegará en septiembre "Slow Horses" o la nueva serie del creador de "Breaking Bad", Pluribus. También cuenta con documentales y cada vez más contenido deportivo como "Real Madrid: hasta el final" y "El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda".

Aparte de sus contenidos más populares como la serie "Ted Lasso" o películas como "Wolfs", "Napoleon" y "Los instigadores", esta plataforma se diferencia de las demás en ofrecer calidad 4K HDR, audio espacial y permanecer libre de publicidad. Esta última ventaja podría tener los días contados.

Apple One en un iPhone 14 Pro. Manuel Fernández Omicrono

Esta medida solo afectaría a Estados Unidos y algunos mercados internacionales, como indica 9to5Mac. España no parece entrar en esa lista, pues su página oficial sigue marcando el precio habitual. La última vez que Apple aumentó el coste en este país fue en 2023, con un incremento de 3 euros.

En España, además de los tres meses de prueba gratuitos por la compra de un dispositivo de la marca, los suscriptores deben pagar 9,99 euros al mes con siete días de prueba gratis. Incluso, este año los clientes de Movistar+ han comenzado a tener acceso a algunos de los contenidos más populares de esta plataforma gracias a la integración de ambas plataformas.

En cuanto al formato de pago anual, Apple no ofrece esta alternativa en España. Para los planes Apple One el precio más básico es de 19,95 euros al mes. Esto incluye tanto la plataforma de streaming, como los servicios de almacenamiento en la nube iCloud+, Apple Music, Apple Arcade y Apple Fitness+.

En comparación, Netflix en España ofrece como plan más barato una suscripción de 6,99 euros al mes, igual que HBO Max. Por su parte, Prime Video de Amazon parte de 4,99 euros al mes.