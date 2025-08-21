Putin impone su alternativa a WhatsApp: obliga a preinstalar una app de mensajería estatal en todos los móviles y tablets

El Kremlin está adoptando una nueva estrategia para competir con las aplicaciones y tecnología extranjera, imponer en cierta medida la tecnología desarrollada en suelo ruso. Está elaborando una lista de aplicaciones respaldadas por el gobierno que deberán estar preinstaladas en todos los dispositivos que se vendan en el país en adelante.

El Gobierno ruso ha anunciado una nueva norma. Será obligatorio preinstalar MAX, una nueva aplicación de mensajería, en todos los dispositivos que se vendan en el país. Se trata de una aplicación rival de WhatsApp respaldada por las autoridades rusas.

Desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno de Vladímir Putin ha mostrado su rechazo hacia las plataformas y tecnología extranjera, principalmente de Estados Unidos. En 2022 Rusia limitaba el acceso a Facebook y Twitter. Dos años después, en 2024, Facebook e Instagram eliminaban a medios estatales rusos como RT por haber usado tácticas engañosas y llevar a cabo operaciones encubiertas de influencia en Internet.

Este mismo año, Rusia tomó la decisión de limitar las llamadas por WhatsApp y Telegram. El Kremlin afirma que ambas apps son usadas por terroristas y delincuentes. Tanto Telegram como WhatsApp han negado este hecho.

Aunque Telegram es una aplicación de origen ruso, fundada por Nikolai y Palev Durov. Sus responsables se han negado a dar las claves de cifrado con las que se encriptan las comunicaciones en numerosas ocasiones. Lo que en algún momento ha provocado la prohibición de la aplicación en el país. Actualmente está disponible, al igual que WhatsApp, pero el gobierno de Putin ahora busca promover a la competencia.

A partir del próximo mes, la aplicación MAX deberá estar preinstalada en todos los teléfonos y tablets. Las autoridades rusas comparan a Max con la aplicaciones china WeChat, una plataforma de mensajería que reúne muchas más funciones, incluso para comprar productos. Es una aplicación para todo, un concepto que también ha atraído a magnates como Elon Musk.

Según Amnistía Internacional está sometida a vigilancia estatal. Informa EFE que su diseño imita las interfaces de WhatsApp y Telegram. Algunos medios han denunciado que Max ha copiado canales de Telegram incluso sin el permiso de sus administradores. Blogueros rusos llevan meses promocionando su uso.

No es la única aplicación que se impone a esa lista de herramientas preinstaladas que suelen venir en todos los dispositivos. Entre las herramientas impuestas por el estado se encuentra la aplicación de televisión en línea LIME HD TV. Permite ver canales de televisión estatales rusos de forma gratuita.

Con esta nueva normativa, a partir del 1 de enero del próximo año, deberá estar preinstalada en todos los televisores inteligentes vendidos en Rusia. También la tienda de aplicaciones rusa, RuStore, será obligatoria. RuStore ya viene preinstalada en todos los dispositivos Android que se venden en el país.

La medida ahora se aplica también a todos los productos de Apple, según ha informado el gobierno ruso. Apple siempre ha bloqueado otras tiendas de aplicaciones o vías alternativas para instalar herramientas en su software que no contaran con su permiso o por la App Store oficial. Pero el último año se ha visto obligado a abrir su software a servicios externos, al menos en Europa, por la Ley de Mercados Digitales.