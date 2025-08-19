WhatsApp en tu iPhone cambiará para siempre: la IA de Meta te ayudará a escribir los mensajes con esta función

La inteligencia artificial llegó a WhatsApp hace meses. Desde entonces sus funciones han ido creciendo, siendo posible chatear con esta tecnología para conseguir resúmenes o generar imágenes. El siguiente paso que proponen los responsables de esta aplicación de mensajería es que la IA ayude a escribir los mensajes directamente en los chats.

La noticia llega como es habitual de WABetaInfo, medio siempre pendiente de las novedades en fase beta que se están cocinando en WhatsApp. Se trata de la función "Ayuda al escribir" que está en fase beta para Android, pero ahora también para iOS. Por lo que llegará en adelante a todos los móviles que usen esta aplicación.

Esta web indica que tras habilitar el Procesamiento Privado en los ajustes de la aplicación, se activa esta nueva función. Bastaría con escribir una frase corta en el chat, aparece un icono de un bolígrafo en la parte izquierda de la barra de escritura, donde normalmente se accede a los stickers y gifs. Este nuevo símbolo da acceso al asistente de IA, disponible para ofrecer sugerencias con las que ampliar el escrito.

Función para escribir con IA en WhatsApp WABetaInfo Omicrono

El usuario puede pedirle al modelo un texto con diferentes tonos o más pulido. La función denominada Writing Help (Ayuda al escribir en inglés) ofrece tres alternativas de texto. Para crearlas se basa en uno de los cinco tonos que el usuario puede escoger: parafrasear, profesional, gracioso, de apoyo o corrección.

El efecto de estas opciones varía entre simplemente corregir la ortografía y gramática del escrito original, hasta darle un lenguaje más formal. El usuario puede conservar su texto original si no le convencen las opciones propuestas por la IA.

Al enviar el mensaje generado, el receptor del mismo no ve ninguna indicación o etiqueta que delate que se ha usado la ayuda de la inteligencia artificial para redactarlo. Esto tampoco ocurre al generar una imagen con la IA de WhatsApp.

Uso de la IA privado

Como ya ocurre con las demás funciones basadas en IA que ha estado desplegando WhatsApp entre sus usuarios, esta nueva función no pondría en jaque la seguridad ni la privacidad de los usuarios. Aunque la inteligencia artificial necesite acceso al texto que se quiere mandar para generar los mensajes, la gestión utiliza la tecnología Private Processing, o procesamiento privado, en español, que impide que Meta o WhatsApp accedan al contenido original o al resumen.

WhatsApp indica que el contenido sale del dispositivo, por lo que se usa la IA en la nube, pero no se almacena: "El tratamiento privado te permite utilizar Meta AI para tratar mensajes fuera del dispositivo en un entorno confidencial y seguro en el que nadie, ni siquiera Meta o WhatsApp, puede leer tus mensajes personales ni acceder a ellos. Una vez que el tratamiento privado termina de responder tu solicitud, los mensajes no se almacenan".

De esta forma, la solicitud y los mensajes necesarios para generar el contenido que se le ha pedido a la IA se comparten entre el dispositivo móvil y la nube en la que se gestiona el modelo de lenguaje natural. Este proceso se hace con el contenido cifrado para que ni Meta, ni WhatsApp, ni terceros puedan tener acceso, según las explicaciones de la compañía.