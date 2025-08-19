Victoria de Apple contra Reino Unido: EEUU convence a los británicos para que renuncien a la puerta trasera en iCloud

Apple puede olvidarse de la polémica medida que el gobierno británico le había impuesto, la llave maestra con la que tendrían acceso a todo el contenido subido por los usuarios a la nube de la compañía. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha afirmado que el cifrado de extremo a extremo de iCloud puede volver a aplicarse en Reino Unido.

A principios de año, el gobierno británico emitía esta orden. Exigía a Apple tener acceso general, una llave maestra para ver todo el material encriptado, todo lo que los usuarios suben a la nube de la empresa, incluso las cuentas de ciudadanos de otros países. Con el cifrado de extremo a extremo, ni siquiera Apple tiene este acceso.

A pesar de las críticas que recibió la medida, Apple la acató y eliminó este cifrado en todas las copias de seguridad en la nube, desde mensajes, hasta documentos, fotos o notas de voz. "Apple ya no puede ofrecer Protección Avanzada de Datos (ADP) en el Reino Unido a nuevos usuarios, y los usuarios actuales del Reino Unido eventualmente deberán desactivar esta función de seguridad", advertía la empresa.

Para quien aún no esté familiarizado con la protección de sus mensajes en WhatsApp, eMessage o el contenido subido a plataformas como iCloud, el cifrado de extremo a extremo es la tecnología más extendida en ciberseguridad. Implica que los datos se envían cifrados y solo se descifran dentro del dispositivo, para que solo tengan acceso a ellos los usuarios finales, nunca en los servidores o centros de datos de las compañías.

Apple ofrece esta protección en su sistema ADP (Protección Avanzada de Datos) a través de iCloud y otras herramientas, evitando que terceras personas puedan consultar o robar información personal, incluso sus propios empleados. De momento, la compañía no ha anunciado el regreso de esta barrera a Reino Unido.

El logo de Apple en una tienda. Reuters Omicrono

En pleno verano se daba a conocer las conversaciones entre el gobierno británico y el estadounidense para eliminar esta medida. Parece que las negociaciones han dado resultado. Tulsi Gabbard ha informado a través de la red social X del acuerdo con Gran Bretaña, y atribuye parte del logro al presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance.

El primer ministro británico, Keir Starmer, estuvo en Washington este lunes junto con otros líderes europeos para reunirse con Trump y discutir la guerra de Rusia en Ucrania. Aun así, aún no hay comunicado oficial por parte de los gobiernos implicados o la compañía tecnológica, más allá del mensaje de Gabbard.

El gobierno británico no es el único que ha tratado de eliminar el cifrado de extremo a extremo o solicitado alguna medida para tener más acceso a los datos que producen los usuarios en internet. Incluso desde España se han apoyado medidas similares, pues esta tecnología protege a todos los usuarios, incluidos los delincuentes o terroristas.

Servicios como los de Apple o WhatsApp protegidos por el cifrado de extremo a extremo no pueden ofrecer muchos datos o información a las autoridades cuando hay una investigación en curso. Ante una orden judicial, sus apps de mensajería pueden proporcionar datos como los contactos, o cuando el investigado se ha conectado, pero no el contenido de los chats y mensajes. Esto solo puede conseguirse obteniendo el dispositivo y muchas veces ni siquiera.