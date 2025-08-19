iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max Chema Flores Omicrono

Software

Victoria de Apple contra Reino Unido: EEUU convence a los británicos para que renuncien a la puerta trasera en iCloud

El cifrado de extremo a extremo podrá reinstalarse en iCloud después de que sea oficial la eliminación de esta polémica medida del gobierno británico.

Más información: Apple confía plenamente en sus sistemas: pagará un millón de dólares a quién consiga hackear su IA privada

Publicada

Apple puede olvidarse de la polémica medida que el gobierno británico le había impuesto, la llave maestra con la que tendrían acceso a todo el contenido subido por los usuarios a la nube de la compañía. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha afirmado que el cifrado de extremo a extremo de iCloud puede volver a aplicarse en Reino Unido.

A principios de año, el gobierno británico emitía esta orden. Exigía a Apple tener acceso general, una llave maestra para ver todo el material encriptado, todo lo que los usuarios suben a la nube de la empresa, incluso las cuentas de ciudadanos de otros países. Con el cifrado de extremo a extremo, ni siquiera Apple tiene este acceso.

A pesar de las críticas que recibió la medida, Apple la acató y eliminó este cifrado en todas las copias de seguridad en la nube, desde mensajes, hasta documentos, fotos o notas de voz. "Apple ya no puede ofrecer Protección Avanzada de Datos (ADP) en el Reino Unido a nuevos usuarios, y los usuarios actuales del Reino Unido eventualmente deberán desactivar esta función de seguridad", advertía la empresa.

Privacidad y seguridad de Apple

Para quien aún no esté familiarizado con la protección de sus mensajes en WhatsApp, eMessage o el contenido subido a plataformas como iCloud, el cifrado de extremo a extremo es la tecnología más extendida en ciberseguridad. Implica que los datos se envían cifrados y solo se descifran dentro del dispositivo, para que solo tengan acceso a ellos los usuarios finales, nunca en los servidores o centros de datos de las compañías.

Apple ofrece esta protección en su sistema ADP (Protección Avanzada de Datos) a través de iCloud y otras herramientas, evitando que terceras personas puedan consultar o robar información personal, incluso sus propios empleados. De momento, la compañía no ha anunciado el regreso de esta barrera a Reino Unido.

El logo de Apple en una tienda.

El logo de Apple en una tienda. Reuters Omicrono

En pleno verano se daba a conocer las conversaciones entre el gobierno británico y el estadounidense para eliminar esta medida. Parece que las negociaciones han dado resultado. Tulsi Gabbard ha informado a través de la red social X del acuerdo con Gran Bretaña, y atribuye parte del logro al presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance.

El primer ministro británico, Keir Starmer, estuvo en Washington este lunes junto con otros líderes europeos para reunirse con Trump y discutir la guerra de Rusia en Ucrania. Aun así, aún no hay comunicado oficial por parte de los gobiernos implicados o la compañía tecnológica, más allá del mensaje de Gabbard.

iPhone 10.

El gobierno británico no es el único que ha tratado de eliminar el cifrado de extremo a extremo o solicitado alguna medida para tener más acceso a los datos que producen los usuarios en internet. Incluso desde España se han apoyado medidas similares, pues esta tecnología protege a todos los usuarios, incluidos los delincuentes o terroristas.

Servicios como los de Apple o WhatsApp protegidos por el cifrado de extremo a extremo no pueden ofrecer muchos datos o información a las autoridades cuando hay una investigación en curso. Ante una orden judicial, sus apps de mensajería pueden proporcionar datos como los contactos, o cuando el investigado se ha conectado, pero no el contenido de los chats y mensajes. Esto solo puede conseguirse obteniendo el dispositivo y muchas veces ni siquiera.