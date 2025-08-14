El 'Google Maps' interactivo de la NASA que permite seguir en tiempo real los incendios que están arrasando España

España está ardiendo. Los sucesivos incendios que se han ocasionado en zonas como Jarilla (Cáceres) ya han destruido más de 4.800 hectáreas, con otros sucesos focalizados en diversos puntos de la Península. Puedes seguir estos incendios con las herramientas de la NASA.

La Agencia Espacial de Estados Unidos cuenta con el llamado Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS), que distribuye datos de incendios activos en tiempo real gracias a instrumentos situados en los satélites S-NPP, NOAA 20 y NOAA 21.

La clave de FIRMS es que cuenta con un práctico mapa interactivo, que permite ver los incendios activos en todo el mundo, para hacernos una idea de la magnitud del problema. Y no son pocos los puntos en los que ahora mismo la tierra arde.

Un mapa para ver los incendios de España

FIRMS no es otra cosa que una plataforma que recopila datos de diversos instrumentos a bordo de estos satélites, como serían el Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS) en los Aqua y Terra y los Conjuntos de Radiómetros de Imágenes Infrarrojas Visibles (VIIRS) de los S-NPP, NOAA 20 y NOAA 21.

Los datos provistos en el mapa están disponibles en un plazo de 3 horas tras la observación satelital, aunque en países como Estados Unidos o Canadá la detección es en tiempo real. El mapa interactivo permite ver tanto los incendios como los puntos calientes de estos períodos.

Interfaz completa del mapa. Manuel Fernández Omicrono

Se pueden ver en un plano simple los puntos calientes y los incendios dependiendo del instrumento y el satélite. Por ejemplo, se puede observar medidas de los satélites Landsat, los instrumentos MODIS y VIIRS de sus respectivos satélites.

Es posible cambiar el fondo por mapas físicos, topográficos y políticos, y se pueden consultar mapas históricos en el tiempo. Se pueden seleccionar fechas concretas, ver los incendios de las últimas 24 horas y los eventos de hasta 7 días atrás.

Un detalle interesante del mapa de FIRMS es que podemos ver las áreas quemadas mediante MODIS en un historial de fechas en lo que va de año. Es decir, podemos seleccionar por ejemplo un mes del año (o varios) para ver estas áreas.

El mapa no es especialmente rápido en lo que a rendimiento puro refiere, pero su interfaz está bien traída y da muchas opciones versátiles para comprobar el estado de los incendios casi en tiempo real. Hasta permite consultar una timeline concreta en la parte inferior.

Modo avanzado del mapa FIRMS. Manuel Fernández Omicrono

También nos ha gustado mucho su modo avanzado, que aglutina todos los instrumentos de los satélites y un apartado para investigación y datos geoestacionarios. Por otro lado incluye funciones experimentales, alertas por incendios y hasta un mapa con humo y aerosoles de los satélites S-NPP y NOAA.

El mapa es completamente gratis y accesible desde la web de la NASA, con una interfaz que si bien no es perfecta, es tremendamente usable (especialmente si nos centramos en esta clase de herramientas gratuitas y públicas).