Apple, tajante con Musk tras la amenaza de demanda por favorecer a ChatGPT frente Grok: "la App Store es imparcial"

Ser uno de los hombres más odiados de España y de todo el mundo hace que tus palabras tengan repercusiones. Es lo que ha pasado con Elon Musk, que el pasado 12 de agosto acusó a Apple de favorecer a OpenAI en las posiciones de descargas de la App Store.

Lejos de quedarse callada, Apple ha respondido al magnate y dueño de X pocas horas después de la grave acusación de Musk. Tal y como ha explicado la empresa californiana a Mark Gurman, periodista de Bloomberg, no existe favor de ningún tipo.

Apple asegura que su App Store "es imparcial y está libre de sesgos". Si bien no han anunciado contramedidas legales a las que prometía Musk en su acusación original, sí han mantenido su postura de imparcialidad.

Apple, contra Elon Musk

Según relata la declaración de Apple al respecto de estas declaraciones, la App Store incluye "miles de aplicaciones" presentadas mediante "gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos con criterios objetivos".

En este contexto, Apple detalla que el objetivo no es otro que "ofrecer un acceso seguro a los usuarios y valiosas oportunidades para los desarrolladores, colaborando con otros para aumentar la visibilidad de las aplicaciones en categorías en constante evolución".

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Básicamente, niegan que haya algún tipo de favoritismo hacia la empresa de Sam Altman. Los internautas han apoyado esta idea, asegurando que Elon Musk simplemente está enfadado por no haber superado a ChatGPT con el lanzamiento de Grok 4.

Y es que después del lanzamiento de GPT-5 en España el pasado 7 de agosto, Elon Musk hizo lo propio lanzando Grok 4, un modelo rival que poco después se hizo gratuito para todos los usuarios, aunque con ciertos límites.

Esto llevó a que Grok alcanzase, según 9to5Mac, el quinto lugar en las descargas globales de la App Store y el segundo en la categoría de Productividad, sin destronar a ChatGPT. Esto, y otros detalles, sirvieron a Musk para lanzar su diatriba legal.

Sin pruebas que respaldasen su teoría, Musk lanzó una grave acusación a Apple, detallando cómo a su juicio Apple favorecía a OpenAI para situarla en los primeros puestos de la App Store, causando lo que él considera "una inequívoca violación de las leyes antimonopolio".

I hope someone will get counter-discovery on this, I and many others would love to know what's been happening.



But OpenAI will just stay focused on making great products. — Sam Altman (@sama) August 12, 2025

Pocas horas después de esta acusación, las notas de la comunidad negaron esta idea. Los usuarios incluyeron anotaciones en el post de Elon Musk echando por tierra su teoría conspirativa.

Según estas notas, en enero de 2025, DeepSeek consiguió el primer puesto en la App Store de Apple. En julio, Perplexity también alcanzó este puesto en la App Store de India. Ambas circunstancias ocurrieron tras el acuerdo de OpenAI con Apple para dotar a Apple Intelligence de los servicios de ChatGPT.

Por si fuera poco, el CEO de OpenAI Sam Altman entró en la conversación citando directamente a Musk. "Esta es una afirmación notable, dado lo que he escuchado sobre lo que Elon hace para manipular a X para beneficiarse a sí mismo y a sus propias empresas, dañando a competidores y personas que no le agradan", escribió el ejecutivo.

Añadió enlaces que exponían cómo Elon Musk modificó a su gusto el algoritmo de X para mostrar sus tuits por encima del resto. Además de eso, esos enlaces recordaban que el sudafricano ajustó Grok para usar los tuits de Musk como fuente para algunas respuestas relacionadas con temas controvertidos.