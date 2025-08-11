Apple ultima la actualización de Siri para que haga tareas por ti en el iPhone: podría llegar en la primavera de 2026

Fue en marzo de 2025 cuando saltaba la noticia en España: Apple retrasaba la Siri potenciada con IA generativa mostrada en la WWDC 2024, causando una crisis que cambió el tablero directivo en la empresa californiana. Parece que ya tenemos una fecha para la llegada de esta nueva asistente.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, no ha faltado a su habitual cita con su boletín Power On, en el que no solo desgrana la actualidad sino que vaticina algunos de los mayores avances de Apple. Ya ha fijado un momento en el que llegarán tanto Siri como sus funciones más importantes.

Una de las funciones estrella que prometió Apple en aquella infame demostración del 2024 fue el sistema para que Siri accediera a las aplicaciones e información personal para mejorar sus consultas. App Intents, la novedad para controlar tu iPhone solo con tu voz, llegará en primavera del año que viene.

Apple mete el 'turbo' con Siri

La idea detrás de App Intents no es otra que permitir a Siri acceder a tus apps y controlarlas, lo que implica controlar de forma completa el propio dispositivo usando únicamente el asistente. De hecho, Apple ya vaticinó esta función con un anuncio protagonizado por Bella Ramsey, ya borrado.

Algunos de los ejemplos que implican App Intents incluyen comentar una publicación en Instagram, buscar fotos para editarlas y enviarlas e incluso iniciar sesión en servicios o páginas web. De hecho, algunos de los dispositivos que prepara Apple para su hogar domótico, como el HomePad, usarán App Intents.

Craig Federighi, directivo de Apple, frente a un MacBook. Apple Omicrono

Según Gurman, Apple planea no solo lanzar App Intents en la próxima primavera sino la renovación integral de Siri, así como promocionarla de forma muy importante. Sin embargo, el propio Gurman vaticina problemas a nivel interno.

"Me han dicho que existe cierta preocupación dentro de la empresa. Los ingenieros han tenido dificultades para garantizar que el sistema funcione con un número suficiente de aplicaciones y sea lo suficientemente preciso como para afrontar situaciones de alto riesgo", dice Gurman.

Básicamente, los ingenieros de Apple temen que Siri pueda cometer errores graves en materias donde no se debe ni mucho menos fallar, como en apps de monitoreo de salud o en aplicaciones de operaciones bancarias.

En este contexto, Apple ya estaría poniendo a prueba esta Siri en aplicaciones de terceros universalmente utilizadas, como serían Uber, Threads, Temu, Amazon, Facebook, WhatsApp y Uber, entre otras tantas.

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

¿Y qué hay de las aplicaciones más sensibles? Gurman lanza un jarro de agua fría; Apple acabaría o bien limitando la llegada de Siri a estas aplicaciones o directamente excluir estas apps del sistema, impidiendo que se puedan controlar por el asistente.

Lo cierto es que tiene sentido; dichas aplicaciones aluden a cuestiones vitales del día a día, como serían la salud o el capital pecuniario. Dejar tus actos a un sistema de inteligencia artificial que además puede fallar es cuanto menos difícil de prever.

Gurman finaliza asegurando que Apple ya está trabajando con estas empresas de terceros para realizar pruebas de cara a un lanzamiento y que se garantice su correcto lanzamiento. Recordemos que si Siri no se lanzó, fue por problemas en el rendimiento y la calidad de la Siri presentada en la WWDC.

En una entrevista cedida por Craig Federighi, vicepresidente senior de software y Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial, ambos explicaron que nunca vendieron vaporware. La Siri mostrada en 2024 era una V1 totalmente funcional, que no cumplió con sus expectativas.

Siri en un iPhone.

Si todo sale como Apple quiere y teniendo en cuenta que el asistente se esperaba para 2027, la nueva Siri aterrizaría en torno a la actualización de iOS 26.4 de primavera del año que viene. Un avance que solventaría una crisis sin precedentes en la empresa de Cupertino.