Samsung actualiza su asistente Bixby en sus televisores: una IA que resuelve dudas y funciona incluso con la TV apagada

"¿Conoces alguna buena película sobre chefs?", "¿En qué ciudad se ha grabado esta escena?" o "dime una receta para hacer pasta". Estas y otras miles de preguntas son las que se le pueden hacer al asistente inteligente de Samsung en los nuevos televisores de la marca. Bixby se renueva con mejoras como poder preguntarle dudas cuando el televisor está apagado.

Samsung ha anunciado la actualización de Bixby, su asistente de inteligencia artificial. En la gama de televisores de 2025, el asistente responde a dudas y peticiones de todo tipo, ofreciendo una experiencia más natural y personalizada.

Con esta actualización de Bixby, los usuarios pueden activarlo fácilmente con la voz o pulsando el botón del micrófono para iniciar una conversación en cualquier momento, incluso con el televisor apagado, sin comandos, sin menús y sin escribir.

Bixby en televisores Samsung Omicrono

Se le puede preguntar sobre una amplia variedad de temas, desde para buscar información general, como “¿qué altura tiene el Everest?”, hasta pedirle recomendaciones de contenido, por ejemplo: “sugiere listas de música relajante para un día lluvioso”.

Bixby puede también asistir durante el visionado. Como si fuera un compañero en el sofá, se le pueden hacer preguntas sobre lo que está apareciendo en pantalla: recupera los detalles más relevantes y los muestra.

Este asistente se integra ahora en la función Click to Search, simplificando la función para descubrir y explorar en el catálogo de contenidos, ya sea viendo televisión en directo, jugando a videojuegos online, con contenidos de streaming o en Samsung TV Plus.

Por supuesto, no se limita a servir de asistente ante las sesiones de cine, Bixby es un asistente disponible en todos los dispositivos de Samsung, diseñado para resolver dudas a cualquier hora del día. Se le pueden hacer preguntas cotidianas como “dime la receta para hacer pasta” o “¿conoces alguna buena película sobre chefs?”, la marca coreana promete respuestas contextuales utilizando información externa para simplificar la búsqueda.

Bixby en televisores Samsung Omicrono

La nueva versión de Bixby estará disponible en los televisores Samsung de 2025, incluidos los modelos Neo QLED, OLED, The Frame y QLED. Su comercialización comenzará en Corea del Sur para luego extenderse por fases a los demás mercados mundiales.

Basándose en la integración de Bixby, Samsung presentará una versión actualizada de Vision AI en octubre de 2025. Esta versión mejorada estará disponible a través del programa de actualización gratuita del sistema operativo Tizen que Samsung ofrece durante 7 años.