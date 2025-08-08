Así prepara Apple la integración de GPT-5 con Siri: estará en tu iPhone antes de lo que crees

El pasado 7 de agosto llegó a nosotros GPT-5, el nuevo modelo ultravitaminado que ya potencia a ChatGPT en España. Una experiencia unificada, la cual ya muchos esperan que llegue a Apple Intelligence, la suite de IA de la firma de Cupertino.

Hemos de recordar que Apple Intelligence usa una integración directa con ChatGPT para realizar muchas de sus consultas, aunque esta es una función opcional para los usuarios. Por ejemplo, se puede usar ChatGPT en las herramientas de escritura, buscar cosas con el Control de Cámara, etcétera.

Según relatan desde 9to5Mac, Apple habría confirmado exactamente cuándo los diferentes sistemas operativos de la manzana mordida recibirán GPT-5 en esta integración. Y afortunadamente, no tendremos que esperar mucho.

Apple Intelligence recibirá GPT-5 de OpenAI

Actualmente, en iOS 18, iPadOS 18 y en macOS Sequoia, la integración con ChatGPT utiliza el modelo GPT-4o para funcionar en Apple Intelligence. A esto le sumamos unas muy convenientes y agradecidas protecciones en materia de privacidad por parte de Apple.

La misma Apple en su suite ofrece un gran nivel de seguridad a la hora de usar Apple Intelligence. No se almacenan las solicitudes al chatbot de OpenAI, se usa la política de protección de datos de la empresa de Sam Altman, lo cual es un plus.

Apple Intelligence

Apple nunca guarda los datos que gestiona Apple Intelligence en el iPhone, usando una revolucionaria tecnología de computación privada en la nube. Por si fuera poco, Apple se vale de investigadores independientes para verificar esta propuesta de privacidad.

Según afirma el portal, GPT-5 estará presente en Apple Intelligence en la siguiente generación de sistemas operativos, fruto de la unificación que Apple llevó a cabo en su WWDC 2025 con el lenguaje de diseño Liquid Glass.

Es decir, que iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe 26 serán los primeros en recibir GPT-5 en su integración con Apple Intelligence, con un lanzamiento también proyectado para visionOS 26 de cara a la futura compatibilidad de estas gafas con la suite de IA de Apple.

No es el único guiño cómplice que OpenAI ha lanzado a Apple. Esta misma semana lanzaron el modelo GPT-OSS en sus dos versiones. Modelos de peso abierto, con licencia Apache 2.0 y que puede descargarse, ejecutarse y adaptarse en un hardware local sin demasiados problemas.

Apple Intelligence en MacBook, iPad y iPhone Apple Omicrono

Esto incluye a los Mac con Apple Silicon, con chips M1 en adelante y que se puede ejecutar de forma totalmente local. En total, podremos instalar dos versiones de GPT-OSS: 20b y 120b, siendo el primero un modelo mediano y el segundo, un modelo de peso abierto pesado.

Tanto iOS 26 como iPadOS 26 y macOS Tahoe 26 se lanzarán en otoño, en el mes de septiembre junto a los nuevos dispositivos que Apple tiene preparado para sus futuras keynotes, incluyendo sus iPhone 17 de última generación.