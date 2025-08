Declaran culpable a Meta de usar datos de una aplicación sobre salud menstrual para vender anuncios en sus redes

Un jurado ha declarado por unanimidad culpable a Meta de violar la Ley de Invasión de la Privacidad de California. La empresa fundada por Mark Zuckerberg habría utilizado datos de una aplicación sobre menstruación y fertilidad para la publicidad que aparece a sus usuarios en la red social. La aplicación Flo Health es la otra parte implicada y el juicio se inició hace años implicando a otros gigantes como Google.

"Estamos en total desacuerdo con este resultado y estamos explorando todas las opciones legales", ha declarado un portavoz de Meta a The Register. "Las reclamaciones de los demandantes contra Meta son simplemente falsas. La privacidad del usuario es importante para Meta, por lo que no queremos información sobre la salud ni ningún otro tipo de información sensible, y nuestras condiciones prohíben a los desarrolladores enviarla".

Fundada en 2015, Flo Health es una aplicación disponible para móviles iOS y Android que monitoriza la salud menstrual de aproximadamente 70 millones de personas al mes, según informa la compañía. Esta herramienta digital permite controlar y llevar un registro del desarrollo del proceso menstrual, la ovulación, así como la actividad sexual y otros aspectos relacionados con la salud.

Son las usuarias las que deben ir introduciendo los datos según va avanzando el mes. La empresa promete al principio no compartir estos datos con terceros. Sin embargo, en 2019, el periódico Wall Street Journal informó que Flo estaba compartiendo detalles personales con Meta.

Este artículo derivó en una investigación de la Comisión Federal de Comercio en 2020. Un año después se presentó una queja formal en la que se indicaba que Meta, Fabric (anteriormente SDK de Twitter) y la empresa de análisis Flurry habían estado usando datos de Flo desde 2016. Google y la empresa de marketing AppsFlyer también recibieron datos desde 2018.

Aplicación Flo Health Flo Health Omicrono

Explica The Register que en 2017 se modificaron los términos de uso de la aplicación para indicar que algunos agentes ajenos a la empresa obtendrían datos. Solo se usaría para "suministrar aplicaciones de software, alojamiento web y otras tecnologías para la aplicación", lo que "excluía información sobre sus ciclos marcados, embarazo, síntomas, notas y otra información ingresada por usted y que no elige compartir".

Según la FTC, los datos vendidos incluían información como la semana de embarazo o el día que había comenzado su ciclo. Flo llegó a un acuerdo con la FTC. No admitió su culpabilidad, pero ordenó a los terceros involucrados que destruyeran los datos compartidos. También debían someterse a una auditoría sobre privacidad.

El caso no quedó aquí, en 2021 un grupo de usuarias presentó una demanda. AppsFlyer fue desestimada en la demanda colectiva en 2022, y tanto Flurry como Google llegaron a un acuerdo. Sin embargo, Meta sigue adelante con el caso, rechazando toda acusación a pesar del nuevo veredicto.