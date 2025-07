WeTransfer cambia por sorpresa sus condiciones y usará los archivos de los usuarios para entrenar su IA

Desde que países como España y otros tantos países han comenzado a legislar en torno al contenido en Internet, las reglas del juego han cambiado mucho, con unas empresas aprovechando el espacio de Internet para entrenar sus IA. Es lo que parecía que iba a hacer WeTransfer pronto.

O al menos, lo que iba a hacer. El pasado 1 de julio, el servicio de transferencia de archivos actualizó sus políticas de Condiciones de Servicio, con una vigencia próxima para el 8 de agosto. En esta actualización, deslizaban la idea de usar el contenido transferido para entrenar IA.

Es lo que se destilaba de este cambio, en un principio. Tras el lógico rechazo generalizado de la comunidad de Internet, WeTransfer se ha esmerado en salir a la palestra y negar no solo que fueran a entrenar IAs con este contenido, sino que ha habido un problema en la comunicación.

WeTransfer provoca el caos

En una entrada del blog, WeTransfer explica exactamente qué ha ocurrido. La versión preliminar y ya modificada que se ofrecía en el punto 6.3 de las Condiciones de Servicio de la plataforma y titulada Licencia para WeTransfer decía así:

"Nos otorga una licencia perpetua, mundial, no exclusiva, libre de regalías, transferible y sublicenciable para usar su Contenido con el fin de operar, desarrollar, comercializar y mejorar el Servicio o nuevas tecnologías o servicios [...]".

Este párrafo ya causó rechazo, pero proseguía. Además de todo lo anterior dicho, la sección incluía el uso del contenido para la "optimización del rendimiento de los modelos de aprendizaje automático que optimizan nuestro proceso de moderación de contenido [...]".

Básicamente y tal y como se extraía de dicho texto, todo apuntaba a que en primer lugar, WeTransfer lograba unos derechos sobre el contenido transferido excesivamente altos. En segundo lugar, que este se usaría para entrenar modelos de aprendizaje automático.

Tras la polémica, WeTransfer se esmeró en responder a ciertos usuarios que publicitaron esta idea negando de forma taxativa que se fuera a usar contenido para entrenar una IA. "Ahora el lenguaje es más fácil de entender", explica la empresa en sus comunicados.

Después de responder a estos usuarios y a otros medios de comunicación, WeTransfer ha actualizado su entrada en el blog y además ha actualizado por completo la entrada de las Condiciones. El servicio es claro: no usarán este contenido para sus IA.

"No utilizamos aprendizaje automático ni ninguna forma de inteligencia artificial para procesar el contenido a través de WeTransfer", relata la entrada. "El párrafo [...] se actualizó inicialmente para incluir la posibilidad de usar IA para mejorar la moderación de contenido".

Es decir, que se planteaba el uso de IA para "reforzar nuestras medidas para prevenir la distribución de contenido ilegal o dañino en la plataforma". Cabe destacar que ni se ha implementado ni se ha usado en la práctica; la referencia ha sido completamente eliminada.

Lógicamente, la nueva entrada actualiza completamente el texto. Se borra la referencia a esta función, y se deja claro que el contenido en ningún momento pasa a ser de WeTransfer, algo que los usuarios habían deducido con este texto.

"Para poder operar, proporcionarle y mejorar el Servicio y nuestras tecnologías, debemos obtener de usted ciertos derechos relacionados con el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual", relata el párrafo actualizado.

"Por la presente, nos otorga una licencia libre de regalías para usar su Contenido con el fin de operar, desarrollar y mejorar el Servicio, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y Cookies". Junto a unas disculpas, aclaran ciertos puntos.

Según detalla la plataforma, el contenido siempre será de los usuarios y los términos cumplen con las leyes de privacidad como la RGPD. "No, no estamos usando su contenido para entrenar modelos de IA. No, no vendemos su contenido a terceros", ha sentenciado WeTransfer.