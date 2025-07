Apple desvela las canciones más reproducidas en los 10 años de Apple Music: no hay ninguna española entre las 50 primeras

Apple sigue de enhorabuena en España. Uno de sus servicios más emblemáticos, como es Apple Music, cumple nada menos que 10 años con una plétora de mejoras y con homenajes a sus mejores canciones. Ahora han comenzado a conmemorar estas canciones.

La función de radio de Apple Music no solo ha retransmitido estos últimos días las 500 canciones más reproducidas de los últimos 10 años, sino que Apple ha lanzado una playlist completa con un top de 100 canciones más escuchadas.

Una lista que obviamente aglutina lo más escuchado del servicio en la década de existencia de la plataforma. Eso sí, hay un pequeño jarro de agua fría para España, ya que en el top 50 principal, no hay una sola canción de origen español.

Las 100 canciones más escuchadas de la década

Lo primero que destaca de este top, que ya se ha materializado en una playlist completa, es el top 1. El galardonado en este puesto no es otro tema que el de Shape of You, de Ed Sheeran. Dicha canción se lanzó en 2017, dos años después del nacimiento de Apple Music.

Este hit fue una absoluta locura en su lanzamiento, ya que según Apple, Shape of You batió el récord de la canción pop más escuchada de la historia del servicio por streams en el primer día, en todo el mundo. Y no se queda ahí.

Durante la primera década de Apple Music, hubo más de 1.800 días en los que el tema del británico alcanzó el número 1 en la lista Top Pop de Apple Music en al menos un país; más que ninguna otra canción en su historia.

Además, hubo más de 1.000 días en los que la canción se posicionó en el primer lugar de las mejores canciones de todos los géneros en al menos un país. A esto le añadimos que Ed Sheeran se ha posicionado de forma espectacular en estos tops.

Gracias a Shape of You y otros temas de gran calado, el británico se ha situado entre los cinco primeros artistas con mayor número de canciones en el top 500. Algunos ejemplos incluyen, además de Shape of You, los temas Perfect, Thinking Out Loud o The A Team.

Aunque la lista al completo incluye 100 temas, el top 50 revela claramente cuáles son las canciones que han marcado una generación. Este es el top 10 más escuchado, que sin duda muchos usuarios reconocerán en sus listas:

Ed Sheeran - Shape of You The Weeknd - Blinding Lights Drake - God's Plan Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-verse) Post Malone - Rockstar (feat. 21 Savage) Drake - One Dance (feat. Wizkid & Kyla) Travis Scott - SICKO MODE Ed Sheeran - Perfect Chris Brown - No Guidance (feat. Drake) Billie Eilish - bad guy

En el top 50 reconocemos otros clásicos que han marcado una generación. STAY de The Kid Laroi y Justin Bieber, Believer de Imagine Dragons o HUMBLE. de Kendrick Lamar son otros muchos ejemplos, aunque sin ningún artista español incluido en estos méritos.