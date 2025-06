Expertos en ciberseguridad recomiendan cambiar las contraseñas tras la filtración de 16.000 millones de datos

Los expertos en ciberseguridad recomiendan a los internautas que cambien sus credenciales y que mejoren su seguridad digital después de que quedasen expuestos más de 16.000 millones de datos.

La filtración de estos datos corresponde concretamente a registros de inicio de sesión e informaciones referentes a contraseñas. Una "gran cantidad de conjuntos de datos" que no se había reportado hasta la fecha, según señaló el medio Cybernews, el encargado de hacerse eco de la filtración.

No obstante, hay que destacar que los 16.000 millones de registros no equivalen a a 16.000 millones de personas hackeadas o afectadas, ya que puede suponer un popurrí de contraseñas, información de robo de datos, etc.

Asimismo, el citado medio digital explicó que las contraseñas expuestas podrían pertenecer a redes sociales como Facebook, o a servicios como Apple y Google, aunque no hubo "ninguna violación de datos centralizada "en esas empresas.

Según informa The Guardian, "los conjuntos de datos estuvieron disponibles temporalmente tras estar mal almacenados en servidores remotos, antes de ser eliminados".

De este modo, el especialista en ciberseguridad responsable de esta investigación pudo descargar los archivos para intentar contactar con las personas y empresas expuestas.

"Por supuesto, llevará algún tiempo porque se trata de una cantidad enorme de datos", argumentó.

La mayoría de información sustraída seguía el mismo esquema: URL, datos de inicio de sesión (por ejemplo, nombres de usuario) y una contraseña asociada.

"La mayoría de los ladrones de información modernos recopilan datos de esta manera", expuso el equipo de investigación.

Por lo tanto, y tras la investigación que se llevó a cabo, los expertos subrayan la necesidad de actualizar las contraseñas periódicamente y adoptar medidas de seguridad.

Entre estas medidas, están la autenticación multifactor o la combinación de una contraseña con otra forma de verificación, como un código enviado por SMS desde un teléfono.

También, "es importante destacar que no hay una amenaza nueva: es probable que estos datos ya hayan estado en circulación", recoge The Guardian del director de la firma de ciberseguridad Sophos, Peter Mackenzie.

"Lo que estamos comprendiendo es la gran cantidad de información disponible para los ciberdelincuentes", agregó.

Ante estos hechos, que cada vez son más comunes, los expertos solo encuentran un aspecto positivo: los datos sólo estuvieron expuestos durante un tiempo breve.

"El tiempo suficiente para que los investigadores los descubrieran, pero no el suficiente para encontrar quién controlaba grandes cantidades de datos", expusieron los investigadores de Cybernews.