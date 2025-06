La última actualización de iPhone ha 'roto' la app de Correo: así puedes solucionarlo hasta que Apple lo arregle

Quedan unos pocos días para que se pueda presenciar desde España la WWDC 2025, la conferencia anual de desarrolladores de Apple. En un momento de expectativa por ver lo que presentará la gran manzana a nivel de software, parece que la firma ha cometido un error con iOS 18.5.

Tal y como reportan en 9to5Mac, la última actualización de iOS con cifra 18.5 habría causado ciertos problemas en la aplicación Correo, la app predeterminada de correo electrónico que el sistema del iPhone usa como alternativa a Gmail.

Un número creciente de usuarios están informando que desde la actualización, Correo no responde o directamente se bloquea. Si bien hay algunas soluciones relativamente temporales que palian el problema, se espera una solución próxima por parte de Apple.

Adiós a la aplicación Correo

Usuarios de distintas plataformas, incluyendo Reddit e incluso los foros de soporte de la misma Apple están publicando sus experiencias. Los fallos van desde cuelgues en la aplicación hasta falta de responsividad.

Incluso hay usuarios que explican que desde iOS 18.5, Correo directamente se abre en blanco, sin información que mostrar. Se cree que el problema tendría que ver o bien con una actualización de Correo o por iOS 18.5.

iPhone X con iOS.

De hecho, no está claro si es un problema u otro ya que recordemos que iOS 18.5 se lanzó hace más o menos un mes, y los problemas han comenzado a aparecer de forma más reciente. No se sabe si una actualización de la app solucionará el problema.

Desgraciadamente, Apple no se ha pronunciado al respecto al momento de escribir este artículo. La compañía californiana no solo no ha lanzado declaraciones sobre el tema (que es muy reciente), sino que no ha hablado de ningún fix.

Lógicamente, y dado lo temprano que es el problema, es de esperar que Apple tome cartas en el asunto más pronto que tarde y actúe para solucionarlo. La duda queda sobre si el arreglo involucrará una nueva actualización (iOS 18.5.1) o si por el contrario bastará con actualizar Correo.

¿Existen métodos para arreglar el problema? Algunos, pero parecen ser temporales. Los usuarios hablan de reiniciar el iPhone, forzar el cierre completo de la aplicación e incluso reinstalar la aplicación. Sin embargo, el problema permanece poco después.

En las próximas horas es más que probable que Apple arregle el problema o como mínimo, aclare todo este hecho. En cuanto a lo generalizado del problema, existen usuarios de varias partes del mundo afectados, según informan los internautas.