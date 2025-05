Pasar tu música de Spotify a Apple Music será más fácil que nunca con su nueva herramienta oficial

Si hay dos plataformas de streaming musical que reinen en España, esas son sin duda alguna Apple Music y Spotify. La plataforma de los de Cupertino ha destacado por sus recientes novedades, como la capacidad de 'sentir' millones de canciones usando la vibración del iPhone o la integración de Apple Music con herramientas para DJs. En su constante enfrentamiento contra Spotify, Apple parece haber comenzado a implementar una herramienta oficial para transferir tu contenido de Spotify a Apple Music.

Así lo revela MacRumors, citando un documento de soporte en el que se revela este sistema, que permite importar canciones y listas de reproducción desde servicios de música de terceros a Apple Music. Dicha característica está en una fase de prueba ampliada, y por el momento solo se puede usar en Australia y en Nueva Zelanda, indicativo de que Apple estaría planeando un lanzamiento de esta herramienta a futuros países.

¿Cómo funciona? Apple se ha asociado con SongShift para esta nueva función, que ha pasado de ser una aplicación destinada a pasar listas de reproducción entre plataformas a una función directamente integrada a Apple Music. Los usuarios que estén ubicados en Australia y Nueva Zelanda podrán transferir canciones usando la app de Apple Music o desde la web, para facilitar la transición muchas veces engorrosa entre plataformas.

Una herramienta para transferir música

El documento de soporte de Apple relata esta nueva novedad, que requiere evidentemente de una suscripción a Apple Music y de un iPhone o iPad actualizado totalmente. También admite un dispositivo Android con la app actualizada y activar la sincronización de biblioteca en todos tus dispositivos. Además, se puede hacer todo este procedimiento desde la app web, para transferir tanto canciones como álbumes y listas de reproducción.

Dependiendo de la plataforma que se esté usando, será necesario ir a la pestaña de configuración y tocar sobre la nueva opción llamada "Transferir música". Será necesario seleccionar el servicio en cuestión, como Spotify o Amazon Music, y luego iniciar sesión. Los siguientes pasos son muy sencillos; solo hay que agregar a la biblioteca lo que se quiera agregar y esperar a que Apple Music haga lo suyo. Una vez el proceso se haya completado, es posible que Apple Music no encuentre ciertas canciones, sino que revise "versiones alternativas similares".

Fotomontaje con el logo de Apple Music. Manuel Fernández Omicrono

La misma Apple aclara que esta transferencia "la realiza un tercero", en este caso SongShift, lo que implica que no es un proceso realizado por la firma de Cupertino. No solo eso; no dejan pasar la oportunidad para recalcar que la información que se puede transferir depende enteramente del servicio proveniente. Llama la atención que Apple no haya limitado esta opción únicamente a su ecosistema de productos, y que haya incluido también teléfonos Android y apps web.

Existen algunas limitaciones. Es posible que algunas canciones no estén disponibles o que su versión en Apple Music no coincida del todo, lo que obligará al usuario a tener que buscarlas por su propia cuenta. Las listas de reproducción que se pueden añadir son solo las del usuario; en ningún momento se podrán transferir las de otros servicios oficiales. Por supuesto, las listas de reproducción y bibliotecas del otro servicio seguirán intactas.

¿Acabará Apple por llevar esta función a otros países más allá de Nueva Zelanda y Australia? Lo más probable es que sí. El problema es que es imposible saber cuándo lo hará, ya que este es un proceso que podría alargarse meses. Una función que los usuarios recibirán de buen grado, ya que no han sido pocos los que han tenido que pasar de forma manual su música de un servicio a otro al carecer de herramientas fiables para ello.