Adiós a usar WhatsApp si tienes estos iPhone: la app dejará de funcionar esta misma semana

Es muy habitual ver cómo móviles muy antiguos olvidados en el tiempo acaban siendo abandonados en términos de software en España. Las aplicaciones que más usamos, como WhatsApp, suelen retirar su compatibilidad con ciertos modelos pasado un tiempo. A finales del 2024, Meta ya advirtió que ciertos iPhone no podrían usar la app de mensajería precisamente por este motivo, en mayo de 2025. Esta fecha ya ha llegado: estos móviles se quedan totalmente sin poder usar WhatsApp a partir de esta semana.

Tal y como avisó en su día la propia WhatsApp, a partir del 5 de mayo de este año, WhatsApp dejará de ser compatible con versiones de iOS anteriores a la versión 15.1, por lo que todos los modelos de iPhone que no puedan actualizar no podrán siquiera usar WhatsApp. Esto es precisamente lo que ha ocurrido; el pasado lunes de esta semana se dio la fecha límite, dejando sin soporte a estos dispositivos.

Así, los usuarios de los iPhone 5, iPhone 6 y 6 Plus no podrán usar WhatsApp, tal y como informó en su día WABetaInfo. Todo aquel que tenga un modelo más moderno o que en su defecto pueda ejecutar, como mínimo, iOS 15.1 podrá seguir utilizando WhatsApp. Eso sí, no por mucho tiempo; con el paso del tiempo, hasta esta versión dejará de estar soportada por los responsables de Meta encargados de la aplicación.

No más WhatsApp en estos modelos de iPhone

Es cierto que durante los últimos años, WhatsApp se ha esmerado en soportar una buena cantidad de versiones de iOS. De hecho, si lo miramos con perspectiva, el número de versiones aún soportadas es increíble. Recordemos que iOS 15.1 es una versión lanzada en octubre del año 2021, destinada específicamente para los iPhone 12 y 13 de aquellos años, y que servía para mejorar la estabilidad de las llamadas de estos dispositivos.

No obstante, los siguientes en la mira son nada menos que los iPhone 7 y 7 Plus, dispositivos lanzados en 2016 que soportan, como máximo, iOS 15.8, mientras que por encima están los iPhone 8 y 8 Plus, teléfonos que soportan respectivamente iOS 16.7.10 como última versión. A estos últimos todavía les queda un tiempo para dejar de ser soportados, pero no sería raro que en este año veamos una nueva actualización por parte de WhatsApp que inutilice los iPhone que no soporten, como mínimo, iOS 16.

Fotomontaje del logo de WhatsApp y un iPhone 6. Pixabay/NC Omicrono

La página de soporte de WhatsApp deja claro que solo los iPhone con iOS 15.1 y los móviles Android con Android 5.0 Lollipop podrán ejecutar correctamente WhatsApp. ¿Qué ocurre exactamente si tu móvil no soporta el sistema operativo mínimo requerido? La aplicación lanzará una notificación al usuario advirtiéndole sobre la necesidad de actualizar su SO antes de que este deje de estar soportado. Si no es posible actualizarlo, será necesario cambiar de dispositivo para poder seguir usando WhatsApp.

La buena noticia es que Meta suele dar un margen muy amplio de tiempo a los usuarios para que o bien actualicen sus sistemas operativos o bien cambien de dispositivo. Recordemos que el aviso de iOS 15.1 se dio en diciembre del 2024, con nada menos que casi medio año de margen para los usuarios. Está por ver si WhatsApp actualiza sus términos en diciembre del 2025 o si espera un poco más para quitar de la ecuación nuevos sistemas iOS.