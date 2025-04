Apple reúne a artistas y al Instituto Cervantes para elegir las mejores letras de canciones en español de la historia

Hoy miércoles 23 de abril es el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas y Apple vuelve a elegir las mejores letras de la historia en español en Apple Music por segundo año consecutivo. Lo hace de la mano de artistas de la talla de Alejandro Sanz, Dani Martín o Judeline, quienes han elegido sus letras favoritas de todos los tiempos en su lengua común.

Además, el Instituto Cervantes se une a esta celebración, un año más, en su perfil de curador en Apple Music con nuevas listas de reproducción. Entre ellas se incluyen la del novelista y poeta Álvaro Pombo, Premio Cervantes 2024, a la que se suman las listas de nombres de la música como Santi Balmes (Love of Lesbian), Zahara y Alcalá Norte (artista Up Next en 2024), más la lista del escritor mexicano Juan Villoro, quienes han protagonizado un evento en directo en el Instituto en esta semana de homenajes a nuestra lengua.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, explicaba ayer en el acto de presentación de la iniciativa de Apple Music que "nos alegra renovar este año la colaboración con Apple Music, en un momento en que la música española vive una etapa de proyección internacional sin precedentes; con esta iniciativa reafirmamos el valor cultural y lingüístico de la música en nuestro idioma, desde los géneros más contemporáneos hasta los más arraigados en la tradición".

García Montero apuntaba a que en esta ocasión "extendemos esta colaboración a México, un país con el que compartimos un legado cultural profundo y un repertorio musical que testimonia una historia común y una proyección compartida del español".

Y es que en el proyecto de este año se estrena la conexión con los países latinos del otro lado del Atlántico, como México que se suma a la iniciativa con las listas de artistas relevantes en su territorio como Silvana Estrada, Ed Maverick y Luisa Almaguer. También, en esta ocasión, la celebración dirige la atención hacia los creadores detrás de las canciones con listas de compositores e instrumentistas de nombres tan ilustres como Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón o el icono José Luis Perales que dice: “la satisfacción de conseguir que mi música llegue al corazón de la gente, aún hoy, me resulta increíble. El oficio más bonito del mundo”.

Para Alejandro Sanz, una de sus letras imprescindibles es la de Soy rebelde compuesta por Manuel Alejandro y dice “responde al deseo y la búsqueda de ser comprendido en un mundo que a veces impone normas y límites. Un himno atemporal para quienes se sienten diferentes”, explica. El compositor madrileño también ensalza la melancolía de Antonio Vega en El sitio de mi recreo de la que comenta: “nos invita a vivir un viaje íntimo y nostálgico a un refugio personal donde todo es paz y libertad, cuando es todo lo contrario”. Asimismo, también destaca Agua de Jorge Drexler: “una letra de lo más sincera…relata la vulnerabilidad de los sentimientos".

Dani Martín por su parte abre su selección con la incontestable Mediterráneo de Serrat: “la mejor canción de lengua hispana de la historia”; también elige como una de sus letras imprescindibles la canción 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina y comenta: “el hit más inesperado de la historia, que se coloca en el 1 de los 40 principales con sonidos absolutamente diferentes a lo que planteaba esa canción”. El tema de Mecano Cruz de navajas es otra de las joyas de su selección y dice “me parece una de las canciones más bonitas escritas en castellano”.

Entre los artistas latinos que se incorporan este año a esta iniciativa están Silvana Estrada, Ed Maverick o Luisa Almaguer. Estrada, ganadora de un Grammy Latino elige, entre otras, Guillermina de Soledad Bravo porque “esta canción retrata la melancolía y la herida migrante de una manera hermosa y transparente. Sus versos son como ventanas a mundos lejanos y a la vez universales”. Maverick por su parte mira hacia un clásico como Canción 187 de Juan Gabriel porque “pocas veces escuchamos a un Juan Gabriel tan político; me parece sumamente importante demarcar que los grandes artistas muchas veces son la voz de movimientos culturales importantes”. Almaguer por su parte destaca, entre otros, a Leticia Servín con Desengaño (feat. La Lengua) porque “Leticia se puso la gigantesca tarea de adaptar algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y logró una cosa bellísima. Toda la letra es maravillosa”.