Adiós a la unión entre Waze y el Asistente de Google en iPhone: la app de navegación elimina esta integración por los errores

Aunque Google Maps domine casi con mano de hierro entre las apps principales de navegación en España, no son pocas las alternativas. Apple lleva mucho intentando superar a su homónimo de la gran G, con algunos avances como su versión web renovada. Por otro lado están otras versiones, como Waze, que pretenden ser el asistente definitivo para la conducción. No obstante, los desarrolladores detrás de esta app tienen malas noticias para los usuarios de iPhone: adiós a la integración con Google Assistant en iOS.

Desde hace un tiempo, Waze ofrecía una completa integración con el Asistente de Google en Android y en iOS, lo que habilitaba a este asistente de IA para todo tipo de funciones dentro de Waze. Una característica idónea sobre el papel, pero que los usuarios de iPhone han recibido con desagrado, ya que muchos han reportado problemas al usar, por ejemplo, los comandos de voz del software.

En el hilo de anuncios importantes de Waze, el staff de desarrollo ha sido contundente: debido a los problemas de funcionamiento que ha presentado durante más de un año, Waze elimina por completo la integración del Asistente de Google en iOS. En su lugar, lo reemplazarán con lo que ellos definen "una solución mejorada de interacción por voz próximamente".

Nada de Google Assistant en Waze

En palabras del comunicado de Waze, la función no ha cumplido con las expectativas del equipo de desarrollo. "No ha funcionado como se esperaba durante más de un año y nos disculpamos sinceramente por el inconveniente prolongado", relata el comunicado público en los foros de Waze. No intentarán parchearlo, debido específicamente a las dificultades que ha presentado esta integración.

"En lugar de simplemente parchear una función que ha tenido dificultades, hemos decidido descontinuar el Asistente de Google de iOS a partir de mañana". Es decir, que a partir de hoy 26 de marzo, se ha descontinuado oficialmente el uso de este asistente en la versión de Waze para iPhone. Respecto a Waze para Android, el asistente sí seguirá funcionado, ya que en esta plataforma, la integración ha dado los resultados esperados.

Si bien Waze no ha confirmado qué solución emplearán dentro de Waze, es de esperar que recurran a Google Gemini, el chatbot de IA que aspira a sustituir a Google Assistant. Recordemos que a principios de marzo, Google confirmó que migraría una buena cantidad de sus usuarios a Gemini, dando carpetazo a efectos prácticos a este mítico asistente en favor del chatbot que rivaliza con ChatGPT. Por ende, la opción más lógica es Gemini.

La clave, sin embargo, está en Android. Waze ya ha confirmado que el sistema operativo de Google seguirá integrando el asistente de Google sin problemas, pero no ha dicho nada en caso de que se opte por Gemini. No sería raro que, de cara a la futura implementación de Gemini como sustituto de Google Assistant, Waze opte por 'unificar' ambos sistemas y ofrezca una integración con el primero tanto en iOS como en Android. Waze pone fin así a un problema que llevaban arrastrando los usuarios de los teléfonos de Apple.