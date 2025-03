Por qué no debes fiarte de ChatGPT: el error de novato de la IA que ha dejado a un turista sin poder cruzar la frontera

ChatGPT, la inteligencia artificial (IA) de OpenAI, es una herramienta muy utilizada en España y en todo el mundo. De hecho, en verano del año pasado alcanzó los 200 millones de usuarios semanales. No obstante, no es perfecta y no está exenta de fallos. Esta tecnología ya ha acusado por error a un hombre de haber asesinado a sus hijos y ahora le ha dado una respuesta errónea a un australiano que se fio de ella para realizar su viaje a Chile; y ahora no puede cruzar la frontera.

KrangTNelson, un usuario de X, red social conocida antiguamente como Twitter, se ha vuelto viral al compartir una publicación en la que muestra cómo ChatGPT le señalaba que los australianos no necesitan un visado para viajar a Chile, cuando realmente es obligatorio. Lo viral de esta situación es que el propio usuario ha publicado una foto suya en el aeropuerto con la respuesta de la IA de OpenAI y el texto "cuando ChatGPT te dice que los australianos no necesitan un visado para entrar a Chile pero se equivoca y es demasiado tarde".

Este usuario llegó realmente a viajar a Chile desde Australia sin visado, por lo que no podrá entrar en el país sudamericano al no contar con dicho documento. Un tuit que ya suma 3 millones de visualizaciones en la red social de Elon Musk y cuenta con una gran cantidad de interacciones. El propio KrangTNelson ha contestado a su publicación con otro tuit en el que ha mostrado detalladamente la respuesta de ChatGPT; además de la que ofrece Gemini de Google y lo que dice la página web del gobierno australiano al respecto.

En el caso de ChatGPT, a la pregunta "soy australiano. ¿Necesito visado para viajar a Chile?", la inteligencia de OpenAI le contestó lo siguiente: "como ciudadano australiano, no necesitas visado para entrar a Chile con fines turísticos o de negocios si tu estancia es de 90 días o menos. Sin embargo debes tener en cuenta tener un pasaporte válido durante al menos 6 meses después de la fecha de entrada, pruebas de tu viaje posterior (billete de ida y vuelta) y contar con los fondos suficientes para tu estancia".

Una respuesta errónea de la que este usuario se ha fiado a la hora de realizar dicho viaje, y le ha dejado sin cruzar la frontera. ChatGPT también le detalló que "a su llegada, recibirá una Tarjeta de Turismo que deberá conservar y devolver al salir de Chile. Si tiene previsto quedarse más tiempo o realizar una visita con fines distintos al turismo, es posible que necesite un visado". Pero este fallo de la IA de OpenAI no es único, y es que Gemini de Google también le proporcionó la misma respuesta.

"No, los australianos no necesitan visado para viajes de turismo o negocios a Chile para estancias de hasta 90 días", le contestó erróneamente Gemini a este usuario. Pero, ¿qué es lo que dice la página web del gobierno australiano? Todo lo contrario, que sí que se necesita visado: "Para entrar en Chile se debe obtener un visado antes de su llegada. El proceso de solicitud puede ser largo, así que prevé tiempo suficiente antes del viaje".

Incluso el gobierno australiano es contundente: "Si llega a Chile sin un visado válido, no podrá pasar el punto de inmigración". También aclara que "no podrá obtener un visado en el aeropuerto o punto de entrada fronterizo". Un claro ejemplo de que nunca uno se debe fiar de la inteligencia artificial, y menos para este tipo de situaciones; siendo siempre lo más recomendable acudir a las páginas web oficiales de los organismos correspondientes para salir de dudas.