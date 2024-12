Apple va a por Google Maps: así se puede viajar ahora por España y el resto del mundo desde su versión web de Mapas

Apple Maps en la versión beta de la web con Look Around Omicrono Omicrono

Más de 12 años después del lanzamiento oficial de sus servicios de mapas, Apple se ha propuesto este año darle un impulso para competir con su principal rival Google Maps. Muestra de ello es que hace meses abriera una versión web de prueba a la que por primera vez se podía acceder desde dispositivos que no son de su marca. Por otro lado, anunció que ofrecería más información actualizadas de ciertos lugares como las ciudades de España donde ha estado recopilando nuevas imágenes.

La última novedad es la llegada de la función Look Around a la versión web de Apple Maps. La alternativa a Google Street View lleva tiempo disponible en iPhone, pero ahora da el salto a la versión web con una larga lista de ciudades para poder 'pasear' por ellas sin moverse de casa, en las que están las calles de España.

Igual que ocurre en la aplicación para iPhone o iPad, a través de los navegadores Safari, Chrome o Edge, se accede a Apple Maps y el icono de los prismáticos en la parte inferior izquierda del mapa activa la vista panorámica. Haciendo clic se puede arrastrar el mapa para ver diferentes perspectivas en primera persona de la ciudad o algún monumento. Esta nueva opción se acerca bastante a la que se puede usar en la aplicación, pero sin funciones más personales como buscar direcciones de tus contactos o guardar ubicaciones en tu biblioteca.

Apple Maps mostrando la Catedral de Sevilla Omicrono Omicrono

La compañía con sede en Cupertino, California, ha publicado en su página de soporte la lista completa de ciudades que ha grabado para incluir en Look Around. Apple informó a mediados de año de las fechas en las que estaría realizando nuevas mediciones en España con las que posiblemente haya actualizado la información sobre este país y sus rincones en funciones como Look Around. En esta página se indican las fechas y lugares donde se realizaron las mediciones en España.

De forma periódica, la multinacional informa que llevan a cabo una serie de mediciones con vehículos y con sistemas portátiles, estos últimos pensados para su uso en zonas peatonales a pie de calle. Un ejemplo que pone la propia Apple implica el uso de un sistema incorporado a una mochila, que es capaz de recopilar información con amplia comodidad para sus empleados. Algunas de estas mediciones, además, usan dispositivos de la propia Apple tales como iPads o iPhone, entre otros dispositivos, para recopilar información.

No obstante, confirman que se difumina las caras y las matrículas de los coches que aparecen en las imágenes de Look Around. Esta función de Apple Maps permite ver calles de las ciudades usando imágenes reales en un rango de 360 grados. La idea es simple; que las imágenes recopiladas por los operarios de Apple no comprometan en ningún momento la privacidad de ninguno de los viandantes que se encuentren en las calles fotografiadas.