Estas son todas las aplicaciones más descargadas en Apple en este 2024: de Temu y Shein a Cl@ve y MiDGT

Apple ha tenido un gran año tanto en España como en el resto del mundo. Respecto al hardware, han tenido lanzamientos muy potentes como el Mac mini rediseñado con M4 Pro o los recientes iPhone 16. Y hace escasas semanas, la firma de Cupertino celebraba sus App Store Awards, unos galardones que homenajean a las 17 mejores apps y juegos del 2024, entre los que se encuentran juegos como Balatro o experiencias inmersivas en Apple Vision Pro.

No obstante, hay muchísimas más aplicaciones y juegos a tener en cuenta. No es para menos, ya que la lista de las mejores piezas de software no ha incluido a las apps más descargadas de todo el año. Para finiquitar este año con la guinda del pastel, Apple ha anunciado cuáles han sido los juegos y aplicaciones que más veces han sido descargados en las distintas plataformas de la compañía.

Mención especial a Apple Arcade, la suscripción gaming de Apple que da acceso a un buen abanico de títulos especializados de pago y que se integra en muchas de las opciones de suscripción de la firma norteamericana. Los de Cupertino no se han olvidado de estos juegos, y también les han dedicado un pequeño listado.

Lo más descargado del 2024

Estas listas son totalmente públicas, y están accesibles tanto para los usuarios de iPhone e iPad que accedan a la página dedicada que tienen en la App Store como para el resto de usuarios. De hecho, tiene sus propios enlaces dedicados; solo has de seguir esta serie de links para poder ver estas listas.

Cabe aclarar que estas no son las mejores apps y juegos del año, ni mucho menos. Dichos premios ya se han otorgado hace días; lo que Apple está celebrando es el conjunto de aplicaciones y títulos que más presencia han tenido a lo largo de sus propias plataformas. En este sentido, Apple solo ha contabilizado las piezas de software gratis y de pago de iPhone e iPad, respectivamente.

¿Y qué hay de Mac y Apple Watch? De momento, Apple no ha dado cifras sobre las aplicaciones más descargadas en dichas plataformas. Lo mismo ocurre lógicamente con las Apple Vision Pro, que al contar con su propio software, también tienen acceso a su respectiva App Store. Sea como fuere, las listas de apps y juegos están disponibles bajo estas líneas:

Apps para iPhone - gratis

Temu: Shop Like a Billionaire Threads ChatGPT Google Chrome SHEIN - Shopping Online Google TikTok WhatsApp Messenger Hacoo - Live, Shopping, Share Instagram

Apps para iPhone - de pago

Forest: Focus for Productivity Threema. The Secure Messenger Kino, Cámara de vídeo Pro AutoSleep Track Sleep on Watch Shadowrocket Procreate Pocket Blitzer .de PRO PhotoPills Monash FODMAP Diet AnkiMobile Flashcards

Juegos para iPhone - gratis

Brawl Stars QSWatermelon : Monkey Land Roblox Squad Busters Parchisi STAR Block Blast Subway Surfers Royal Match Among Us! Last War:Survival

Juegos para iPhone - de pago

Minecraft: Play with Friends Pou Geometry Dash Plague Inc. MONOPOLY: The Board Game Purple Place - Classic Games Rovio Classics: Angry Birds Stardew Valley Earn to Die 2 Papers, Please

Apps para iPad - gratis

Max: Stream HBO, TV, & Movies ChatGPT Goodnotes 6 Amazon Prime Video Calculator for iPad + Canva: AI Photo & Video Editor Disney+ Netflix YouTube: Watch, Listen, Stream Google Chrome

Apps para iPad - de pago

Procreate Procreate Dreams iDoceo - Planner and gradebook Nomad Sculpt forScore Feather: Dibuja en 3D Endless Paper AnkiMobile Flashcards Human Anatomy Atlas 2025 Proloquo2Go AAC

Juegos para iPad - gratis

Brawl Stars Roblox QSWatermelon : Monkey Land Squad Busters 2 Player Games : the Challenge Magic Tiles 3: Piano Game My Perfect Hotel Pizza Ready! Offline Games - No Wifi Games Avatar World

Juegos para iPad - de pago

Minecraft: Play with Friends Geometry Dash Pou Stardew Valley MONOPOLY: The Board Game Five Nights at Freddy's Plague Inc. Papers, Please Five Nights at Freddy's 2 Red's First Flight

Apple Arcade: juegos más descargados