La nueva función del iPhone que cambiará la forma de hacer música con las app de Notas de voz: Michael Bublé ha alucinado

Hace escasas horas Apple lanzaba iOS 18.2, la actualización que expandía enormemente Apple Intelligence. Entre sus múltiples novedades, esta actualización (junto a macOS 15.2 e iPadOS 18.2) incluye los famosos Genmojis, una necesaria integración con ChatGPT y novedades en multitud de apps. Apple ha querido promocionar una de estas nuevas funciones ubicada en la app de Notas de Voz, incorporando las llamadas Grabaciones en capas.

Apple ha anunciado que la app de Notas de Voz acaba de mejorar sustancialmente en los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, los teléfonos tope de línea de los de Cupertino. Esta grabación con capas permite a los usuarios añadir una pista de voz a grabaciones instrumentales sin que sea necesario incluir unos auriculares. De hecho, pueden reproducir los temas por el altavoz, y grabar sus voces mediante los micrófonos de estos teléfonos.

Por supuesto es la inteligencia artificial la que permite este logro. Según Apple, Notas de Voz ahora integra el procesamiento avanzado y el aprendizaje automático que brinda el chip A18 Pro de estos teléfonos para aislar las voces y crear dos pistas separadas, con las que poder realizar todo tipo de mezclas y cuestiones. Tanto es así, que los usuarios de Logic Pro podrán jugar con estas pistas e integrarlas en sus flujos de trabajo.

Así es la grabación por capas de iOS 18.2

Básicamente, esta novedad permite una mayor integración entre la app de Notas de Voz y Logic Pro, el software de producción de audio profesional de Apple. La clave está en el ya mencionado procesamiento avanzado y en el aprendizaje automático, que aprovechan los nuevos micrófonos de calidad de estudio de estos iPhone 16 Pro y Pro Max para realizar estas nuevas grabaciones de alta calidad.

Notas de Voz ahora da la posibilidad a los usuarios de añadir un importante abanico de fondos instrumentales con todo tipo de instrumentos, como guitarras acústicas, pianos, etcétera. Las grabaciones en capas, además, se sincronizan en todos los dispositivos y se pueden arrastrar directamente a una sesión de Logic, para afianzar todavía más ese flujo de trabajo.

Entrevista a Michael Bublé hablando de la nueva función.

En Logic Pro, por otro lado, tanto artistas como productores pueden enviar una mezcla instrumental como archivo de audio comprimido directamente a Notas de Voz, para poder grabar por otro lado la pista de voz encima en todo momento. El proceso creativo en el que se ven envueltos los artistas y que implica la producción de sus obras puede verse ampliamente beneficiado por estos cambios, haciendo todos estos pasos algo mucho más accesible.

Y no faltan expertos que lo corroboren. Michael Bublé, la superestrella multiplatino se ha unido a Carly Pearce y al productor Greg Well para crear el tema Maybe this Christmas, grabado con Notas de Voz en un iPhone 16 Pro. Los tres ganadores de premios Grammy han mostrado en un vídeo el proceso creativo que les ha llevado a desarrollar esta obra, usando un iPhone para grabar sus voces.

Michael Bublé ha quedado encantado con la situación, hasta el punto de asegurar que ya no es necesario acudir a un estudio de grabación convencional. "Creo que la gente no es consciente de lo importante que es para los músicos la función Notas de Voz en el iPhone para su proceso creativo", ha dicho Bublé. Ha elogiado la grabación en capas, y ha asegurado que "si un artista tiene un momento de inspiración, estar lejos de un estudio de grabación tradicional ya no es una limitación, sino una ventaja".

Para poder usar la nueva función Grabaciones en capas es necesario contar con un iPhone 16 Pro o Pro Max actualizado a iOS 18.2. Eso sí, la novedad para compartir Notas de Voz e importar Grabación en capas se podrá aprovechar en las versiones de Logic Pro para Mac 11.1, con macOS Sequoia 15.2 y Logic Pro para iPad 2.1 con iPadOS 18.2.