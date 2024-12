Apple TV+ se integrará en Movistar Plus+: así puedes ver todas sus series y películas sin coste este mes

Apple TV+ se integrará en Movistar Plus+ Movistar Omicrono

Apple es una de las compañías más populares en España, no solo por sus dispositivos, si no también por los contenidos de entretenimiento que ha ido acumulando en su plataforma de streaming Apple TV+. Estas series y películas ahora llegarán a más personas en España. Movistar se convierte en el primer operador en España en integrar la plataforma de streaming de Apple que incluye títulos muy populares como la serie Ted Lasso o The Morning Show.

A partir del próximo 20 de diciembre, los clientes del paquete miMovistar Ficción podrán ver las series y películas de Apple TV+ sin coste adicional. Movistar ya incluyó en su oferta antes otras plataformas importantes como Disney+ o Netflix, recientemente HBO se ha sumado a la lista. Ahora es Apple la que llega a un acuerdo con este operador y amplía así los usuarios que podrán ver su contenido.

No obstante, hay que tener en cuenta que a partir del 13 de enero, este paquete subiría 3 euros al mes. A cambio, Movistar anuncia que ofrecerá una selección de las películas del catálogo de Apple en uno de los canales que ofrece en su servicio, además de acceso a todo el catálogo y la aplicación de Apple TV+ con la cuenta de Movistar, como ocurre con el resto de plataformas asociadas.

Apple TV+ llegó a España en 2019 y hasta ahora solo se podía acceder a través de los dispositivos y software de Apple TV y demás dispositivos de la marca o su página web. Desde los cuales también era posible ver otras plataformas integradas. Con esta plataforma Apple ofrecía contenido en exclusiva a sus clientes, algo que ahora se extenderá a más usuarios.

Apple ofrece tres meses gratis con la compra de un dispositivo de su catálogo o una suscripción de 9,99 euros al mes. Por su parte, el paquete de Movistar Ficción Total (sin Disney+ o Netflix) cuesta 16 euros al mes con otros contenidos como Neckelodeon o Paramount+.

Apple TV+ ya en España, y lo puedes usar gratis durante un año haciendo esto

Desde su nacimiento, Apple ha ofrecido grandes títulos y contenidos preciados como "Ted Lasso", "The Morning Show", "Fundación","Slow Horses", "Monarch: el legado de los monstruos" y "Disclaimer". Por supuesto también ofrece películas como "Wolfs", "Napoleon" y "Los instigadores". Incluso documentales y cada vez más contenido deportivo como "Real Madrid: hasta el final" y "El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda".

Como parte de la integración en otros sistemas, se espera que Apple TV+ también cuente con una aplicación compatible para los móviles Android, tal y como han adelantado algunos analistas. Esta opción aún no se ha materializado, pero gracias al acuerdo de Movistar, sus clientes podrán ver los contenidos de Apple desde su móvil sea iPhone o Android a través de la aplicación de Movistar.