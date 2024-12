Apple Music se adelanta al Spotify Wrapped: ya está disponible el recopilatorio musical del año

España no ha sido ajena a la constante batalla sucedida entre Apple Music y Spotify, rivales en lo que a plataformas de streaming musical refiere. Apple Music se ha adelantado en varias ocasiones lanzando, por ejemplo, selecciones de playlists con lo mejor del año. En otras ocasiones, es Spotify la que gana la batalla mostrando información detalla de sus precios en iOS. Sin embargo, ahora Apple acaba de adelantar a Spotify donde más le duele: han lanzado su Apple Music Replay 2024.

Tanto Spotify como Apple Music lanzan recopilatorios con datos de escucha de los usuarios, repasando aspectos como los minutos de escucha, sus géneros más escuchados, etcétera. Mientras que Spotify tiene su famoso Spotify Wrapped, Apple Music hace lo propio con su Apple Music Replay, que ya está disponible para todos los usuarios. A fecha de escrito este artículo, el Wrapped de Spotify aún no está accesible.

La 'experiencia' Replay 2024 incluye más información y prestaciones, y otorga al usuario un intenso repaso sobre lo que ha escuchado en todo el año, así como el cómo lo ha escuchado. Todos los suscriptores de Apple Music ya pueden acceder a su Music Replay, uno más personal que nunca, según Apple. Eso sí, necesitarás iOS 18.1 para disfrutarlo en la app; el resto de usuarios, podrán consultarlo en la web.

El Apple Music Replay 2024 ya está aquí

La idea detrás del Apple Music Replay es sencilla: ofrecer una retrospectiva completa del 'año musical' de los suscriptores del servicio. Esta experiencia permite saber las canciones, artistas, álbumes y géneros más escuchados del año, con importantes métricas al respecto. Por ejemplo, Apple Music Replay expone qué canciones han sido más escuchadas, hace recopilatorios con los álbumes más reproducidos, etcétera.

Apple Music Replay 2024 aglutina diferentes tops musicales, incluyendo la lista de los top 100, top 500 y top 1.000 oyentes. Ahora es posible ver si se ha entrado en el top 500 y top 1.000 de oyentes de un artista o género completo, ampliando la lista de los top 100 de años anteriores. La experiencia también incluye las llamadas rachas de escucha, que consisten en saber la serie de días seguidos más larga en los que se ha escuchado música en Apple Music.

Apple Music Replay en un iPhone 16 Pro Max. C.F Omicrono

No faltan los recopilatorios de reproducción por mes (es decir, los artistas, álbumes y canciones más escuchados por cada mes) y otros detalles interesantes, como la fecha de la primera reproducción de una canción, artista o álbum número 1 de este año. Por supuesto, todas estas novedades incluyen la clásica lista de reproducción Replay 2024, que une en una sola playlists los temas más repetidos del año.

Este año, Apple ha querido acordarse más de sus artistas, y por ello ahora ha instaurado el nuevo Replay para artistas. Los artistas adscritos a Apple Music ahora pueden acceder a un panel específico con toda la información sobre sus perfiles, que pueden compartir con los fans. Dicho panel abarca el total de minutos y oyentes, así como las ciudades donde más se escucha la música del artista y los tops de búsquedas en Shazam.

En un apartado algo menos personal, Apple Music ha incluido en esta celebración musical sus listas con lo más reproducido y escuchado de todo el año, con listas de los top 10 temas en España, además del top 10 canciones más buscadas en el país y en todo el mundo. Un ejemplo es el tema número 1 en el listado de canciones más escuchadas en 2024: Not Like Us, de Kendrick Lamar, que se convirtió en el mayor éxito del rapero hasta la fecha en la plataforma.

Es de esperar que Spotify haga lo propio y publique en los próximos días su propia variante, Spotify Wrapped, y ofrezca un resultado similar. La diferencia primordial radica en que esta versión de Apple Music Replay, por otro lado, es solo anual y no se puede acceder a ella de forma mensual, algo que sí ofrece Apple en su plataforma. Ya existen rumores sobre un posible lanzamiento esta semana, basados en el hecho de que los anteriores Wrapped se lanzaron a finales de noviembre.