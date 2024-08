CrowdStrike se defiende de las críticas por el pantallazo azul de Windows que afectó a más de 8 millones de ordenadores

Las explicaciones dadas por Crowdstrike desde la caída de 8,5 millones de equipos con Windows en todo el mundo no parecen ser suficientes. Las empresas han empezado a buscar alternativas. La dirección de esta compañía de ciberseguridad denuncia que sus competidores están aprovechando su error para llevarse nuevos clientes con argumentos "turbios".

A finales del mes pasado, un pequeño archivo de 40 kB desató un 'Armagedon' informático en todo el mundo. Tal fue el caos generado ese viernes de verano que CrowdStrike ha sido premiada con el galardón al "error más épico" en la pasada conferencia anual de hackers Def Con de Las Vegas. Un informe publicado por la propia empresa indicó el origen del fallo en el sistema de validación que no detectó la incompatibilidad del archivo desplegado en la actualización lanzada esa semana.

La magnitud del impacto que tuvo este pequeño fallo puso en evidencia la debilidad de un sistema hiperconectado en el que cientos de compañías en todo el mundo dependen de la tecnología de los mismos proveedores, que se reparten principalmente entre gigantes de internet como Microsoft, Google o Amazon.

Logo de CrowdStrike Chema Flores Omicrono

CrowdStrike denuncia que empresas de la competencia han aprovechado su error para robar clientes con argumentos "turbios". El presidente de CrowdStrike, Michael Sentonas, advierte a The Financial Times, que ningún proveedor podía garantizar "técnicamente" que su propio software nunca causaría un incidente similar. Sin embargo, otras empresas como SentinelOne y Trellix no lo ven así.

El director ejecutivo de SentinelOne, Tomer Weingarten, dijo en una entrevista para CRN que el apagón fue el resultado de "malas decisiones de diseño" y una "arquitectura con riesgo" en CrowdStrike.

Por otro lado, Trellix, una empresa privada, también defiende ante sus clientes que su filosofía es diferente a la de CrowdStrike, al tener un enfoque conservador. Bryan Palma, director ejecutivo de esta compañía aseguraba así a sus clientes en LinkedIn que no deben temer que les ocurra algo parecido con la tecnología que ellos ofrecen.

La pantalla azul de Microsoft en el aeropuerto de Madrid-Barajas. EP Omicrono

En declaraciones para EL ESPAÑOL-Omicrono, Sancho Lerena, CEO y fundador de PandoraFMS, explicaba el mismo día del incidente que "el problema es que hay una dependencia tecnológica enorme de proveedores como Microsoft o CrowdStrike. No debería haber ocurrido esto simplemente porque hay muchas alternativas, y algunas europeas".

En pleno caos por la caída global comenzó a surgir la pregunta de si habría alguna forma de evitar estos incidentes. Las empresas necesitan estar digitalizadas para ser más eficientes, pero no cuentan con la capacidad para crear sus propios sistemas, por lo que recurren a servicios de terceros.

The Financial Times muestra también como la bolsa está favoreciendo las acciones de los rivales de CrowdStrike. Esta empresa ha perdido tras el incidente casi una cuarta parte de su valor de mercado. SentinelOne, por su parte, ha crecido un 19% en el último mes.