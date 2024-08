Apple quiere que navegues sin distracciones: Safari incorpora una nueva función que desactiva ventanas emergentes

Queda apenas un mes para que llegue oficialmente a España iOS 18, el sistema operativo que dará vida a los iPhone 16. Este sistema, que tiene a Apple Intelligence como principal argumento de autoridad, ya se puede probar mediante recientes betas para desarrolladores. La quinta beta para desarrolladores de iOS 18 y macOS Sequoia ha traído una nueva función para eliminar elementos molestos en Safari.

Aquellos que usen el navegador predeterminado de Apple tanto en Mac como en iPhone estarán de enhorabuena con iOS 18. Esta nueva función se llama 'Distraction Control' o 'Control de distracciones' y como su nombre indica, sirve para eliminar todo tipo de elementos de una página web, tales como los mensajes pop-up para aceptar las cookies.

Tal y como relata MacRumors, esta nueva opción está disponible para Safari en las respectivas betas para desarrolladores de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia. El funcionamiento de esta opción es tremendamente sencillo: tan solo hay que elegir la opción de 'Ocultar elementos que distraen' y seleccionarlo. La función borrará diversos elementos, permitiendo una lectura más clara y sencilla.

Elimina lo que no te gusta en Safari

Pongamos un ejemplo práctico. El usuario está navegando por una página web llena de elementos indeseados: mensajes para aceptar cookies, ventanas emergentes que ocupan el contenido de dicha web, etc. En la barra de búsqueda de Safari, donde se encuentra el menú principal, aparecerá una nueva opción llamada 'Distraction Control'.

Si el usuario pulsa sobre ella, aparecerá un pequeño mensaje avisando de que esta característica no elimina anuncios ni otros contenidos que se actualizan con frecuencia. No es en ningún caso un bloqueador de anuncios, sino una característica para quitar de en medio elementos que no aporten a la navegación web. Se puede ver claramente en el vídeo de MacRumors:

Función para eliminar elementos distrayentes.

Ahora, el usuario deberá seleccionar los elementos a eliminar (siempre y cuando estos sean elegibles). Se selecciona y el elemento queda completamente eliminado, dejando a la vista el contenido original de la página web. Todo aderezado con una espectacular animación que recuerda poderosamente a lo que pasaba cuando Thanos chasqueaba los dedos en las películas de Marvel Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Seleccionando el ítem a eliminar, aparece por debajo el contenido original de la página web. Esto incluye todo tipo de elementos que normalmente dificultan navegar por la web de forma cómoda. Hasta tiene una opción para recuperar esos elementos de nuevo, en caso de que la página web no se muestre correctamente al eliminarlos.

Este es un cambio que se aplicará tanto a la versión móvil como a la de escritorio de Safari. En el caso de Safari para macOS, el proceso será prácticamente idéntico: sólo hay que pulsar el botón de menú en la barra de búsqueda, y tocar sobre la opción para eliminar elementos. Eso sí, cabe recalcar que eliminar estos elementos en un dispositivo no hará que se oculten estos mismos elementos en otro, ya que la función no cuenta con sincronización entre dispositivos.