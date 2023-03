TikTok, caída durante una hora: la aplicación de vídeos deja de funcionar en todo el mundo

TikTok ha dejado de funcionar durante una hora. La popular red social de vídeo para móvil ha estado caída en todo el mundo. El servicio dejó de conectar desde las 10:30 horas de España peninsular, según detalla el servicio DownDetector con lo que los usuarios no pueden ver ni subir contenido con normalidad. Pasada la hora, TikTok volvió a recuperar su actividad.

La caída del servicio no fue un apagón total. Es decir, el usuario seguía pudiendo entrar en la aplicación, pero cuando empiece a hacer scroll para descubrir nuevo contenido no se reproducían y aparecía el mensaje "No se pudo reproducir el vídeo".

En concreto, los problemas más comunicados por los usuarios de Downdetector eran relativos a la carga del contenido (con un 94%) y residualmente con problemas de entrar en la web y la app (5%) o ver información en el perfil de los usuarios (1%). La compañía no ha anunciado los motivos por los que se ha producido el fallo en el servicio.

En el centro de la polémica

TikTok se encuentra en las últimas semanas en el centro de la polémica después de que numerosas instituciones gubernamentales occidentales hayan decidido poner coto a la aplicación. Así por ejemplo, tanto EEUU como la Unión Europea han comenzado a frenar su uso en la Administración, pero el último país en calificar a la app como amenaza para la seguridad ha sido República Checa.

La Oficina Nacional para la Seguridad Cibernética e Informática de la República Checa (NUKIB) ha hecho esta advertencia "ante la amenaza en la esfera de la seguridad cibernética relacionado con la instalación y uso de la aplicación TikTok en equipos con acceso a sistemas informáticos y de comunicación de infraestructuras críticas".

El ministro del Interior, Vít Rakušan, han declarado que insistirá en que ninguno de los trabajadores de su departamento usen esa aplicación en sus teléfonos móviles oficiales, informa Radio Praga. "La cantidad de datos que se recopilan y manejan, combinada con el entorno legal en China y el creciente número de usuarios en la República Checa, no nos deja otra opción que calificar a TikTok de amenaza para la seguridad", ha justificado la medida Lukáš Kintr, director de la NUKIB, en un comunicado.

Nuevos centros europeos

En paralelo, la aplicación ha anunciado hace unas horas que abrirá dos nuevos centros de datos en Irlanda y Noruega para reforzar la protección de los usuarios europeos en este ámbito, así como nombrará a un socio externo para supervisar y auditar la seguridad de los datos.

Elaine Fox, jefa de Privacidad para Europa, y Theo Bertram, vicepresidente de Políticas Públicas y Relacionales Gubernamentales, insistieron ayer que TikTok no es una empresa china, sino global, y que jamás han cedido datos de los usuarios a las autoridades de China.

El pasado año la compañía anunció que abriría su primer centro de datos en Dublín, que estará operativo antes de final de año. Tendrá otros dos, uno también en Dublín y un tercero en la región noruega de Hamar -estos dos últimos aún por determinar la fecha de apertura-.

Actualmente, los datos de los usuarios europeos -que TikTok asegura que solo se utilizan para garantizar una experiencia adecuada y gestionar la publicidad si así lo acepta el usuario- se almacenan en Estados Unidos. La apertura de los centros europeos obligará, por tanto, a transferir esos datos. Este año se comenzará a almacenar localmente los datos de los usuarios europeos y la migración al primer centro en Dublín continuará hasta 2024.

Sigue los temas que te interesan