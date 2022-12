Cómo ver las Campanadas de Ibai Llanos con Ramón García y Anne Igartiburu en Twitch

Estamos a pocas horas de que por fin podamos despedir el año 2022 al fin. Un fin de año que ya está marcado por una tradición en España: la de las Campanadas de Ibai, un show protagonizado por el streamer Ibai Llanos en las que celebra sus particulares campanadas. Este año, al igual que otros anteriores, lo celebra por todo lo alto en este caso junto a Ramón García y Anne Igartiburu, míticos de la televisión española.

Si quieres hacer a un lado las cadenas tradicionales y optar por las Campanadas de Ibai, te contamos cómo hacerlo. Twitch se ha consolidado como una alternativa real a la televisión tradicional, pero no son pocos los que prefieren la comodidad de elegir una cadena televisiva en vez de usar Internet y un servicio como es la plataforma morada.

No solo podrás ver a Twitch de forma muy sencilla, sino que podrás incluso suscribirte a su canal para no tener anuncios de ningún tipo y poder disfrutar de la experiencia completa. Podrás hacerlo de mil formas para poder tenerlos en tu televisor, como un canal de televisión tradicional.

¿Cómo ver Twitch?

Twitch no es un canal de televisión, sino una plataforma de Internet. Es una página web que permite emitir en directo, con un funcionamiento similar a la televisión. En este caso, los canales son creados por los propios streamers, por lo que en este caso deberás ver el canal de Ibai. Podrás acceder desde este enlace o buscar su canal en la app. El directo comenzará a las 21:30 de la noche, hora peninsular española, y se realizará un programa completo previo a las propias campanadas.

Lógicamente Twitch tiene aplicaciones para prácticamente todas las plataformas y sistemas. Android, iOS, Android TV, Apple TV, LG webOS, Samsung Tizen, etcétera. Si no tienes instalada la aplicación, es tan simple como ir a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo preferido y descargar la app. Si tienes un televisor con Smart TV o un televisor antiguo pero con un dispositivo tipo Android TV Box, puedes descargarla.

Anne Igartiburu estará en mi canal de Twitch dando las campanadas.



Es un auténtico placer contar con ella para el último stream del año.



Nos vemos mañana a las 21:30! pic.twitter.com/zHFVje5vBW — Ibai (@IbaiLlanos) December 30, 2022

Pero ¿qué ocurre si tienes un televisor que no tiene Smart TV y no puede ejecutar aplicaciones? Tendrás que conectar un dispositivo al televisor que pueda ejecutar Twitch. Puede ir desde una consola, un dispositivo tipo Chromecast o Amazon Fire. Prácticamente todas las consolas, como las PlayStation o las Xbox de turno, tienen acceso a una aplicación de Twitch. Incluso, a unas malas, puedes conectar un ordenador vía HDMI al televisor y reproducir el canal de Twitch para que la imagen se emita en la pantalla vía navegador.

En el caso de los Chromecast y Amazon Fire, existen varias opciones. Los Chromecast más antiguos, como el Chromecast de 3ª generación o el Amazon Fire Stick necesitan que envíes el contenido a través de un smartphone o tablet. Solo necesitas descargar la aplicación en esos aparatos y enviar el streaming directo a tu dispositivo conectado.

¿Es gratis, necesito cuenta?

Consumir un streaming de Twitch es algo completamente gratuito. De hecho, Ibai retransmitirá sus campanadas en abierto, lo que implica que no hará falta que tengas siquiera cuenta en la plataforma. Tan solo tendrás que acceder a su canal o bien buscándolo en la aplicación o accediendo a su página de Twitch para empezar a verlo.

Este 31 de diciembre estaré en la puerta del sol en Madrid dando las campanadas.



Este año con @KNekro, @andercortes y @IamCristinini. Repasaremos todo lo que ha sucedido en 2022.



Y a las 23:30 estaré con Ramón García para volver a pasar de año juntos.



2023 vamos a por ti. pic.twitter.com/WcmNYsxrIF — Ibai (@IbaiLlanos) December 27, 2022

¿Qué beneficios da registrarse o suscribirse al canal? Aunque el streaming es abierto, los creadores de contenido pueden habilitar anuncios en sus directos para ganar anuncios. Además, los usuarios registrados pueden hablar en el chat e interactuar con la comunidad. Esto es algo puramente opcional y no afecta en nada al visionado del directo.

Por otro lado, se encuentran las suscripciones de Twitch. Estas suscripciones, a diferencia de las de YouTube o TikTok, son de pago. Esto no solo ayuda a apoyar al creador, sino que da acceso a ciertas ventajas como prioridad en el chat, emoticonos o acceso a otros servicios, como servidores en Discord. Si tienes una suscripción activa a Amazon Prime, el servicio de pago de Amazon, podrás suscribirte de forma gratuita a un canal durante un mes.

Twitch.

No obstante, la ventaja más importante de la suscripción es que suscribiéndote a un canal no verás anuncios de ningún tipo. Lógicamente Ibai no pondrá anuncios en el momento de las campanadas, pero si quieres evitarlos y no tener que lidiar con anuncios, recomendamos enormemente aprovechar dicha suscripción gratuita con Amazon Prime. Hacerlo a través del directo de Ibai es muy sencillo y solo requiere unos pequeños pasos previos que aparecerán en pantalla.

