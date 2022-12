El nuevo truco de WhatsApp para que nadie cotillee tus mensajes: desaparecerán tras leerlos

Los mensajes que se autodestruyen ya son algo propio de WhatsApp en España. Estos mensajes son muy útiles, ya que permiten mantener la privacidad entre las dos personas y además mantener limpio el chat. Especialmente en fotos, ya que la función permite que los mensajes multimedia solo se puedan ver una sola vez para luego destruirse. WhatsApp está planeando activar una opción específica también para los textos.

Y es que mientras que los mensajes autodestructivos existen en WhatsApp desde hace meses, son las fotos las únicas que no se pueden ni reenviar ni copiar una vez vistas. Los mensajes, aunque los borres, sí se pueden reenviar a otras personas y hacerles capturas de pantalla. WhatsApp aplicará las mismas protecciones de las fotos al texto, según recoge WABetaInfo.

Funcionará de la misma forma; el texto aparecerá en un globo que, al pulsarse, mostrará su contenido y luego expirará. Al igual que ocurre con las fotografías, estos textos no se podrán copiar, reenviar y en un futuro no se les podrá hacer ni siquiera captura de pantalla.

Textos de un solo uso

WABetaInfo ha tenido acceso a una captura de pantalla de esta función, que parece estar en fases muy tempranas de desarrollo. El sistema de uso es prácticamente el mismo que el de las fotografías; cuando se envía un texto que se autodestruye, no se muestra hasta que el usuario lo ve. Si se sale de dicho menú, el texto deja de estar disponible.

Estos mensajes que expiran no modifican demasiado la interfaz, ya que el único cambio reseñable es que el botón de enviar ahora tiene el icono de un candado. Seguramente se puedan enviar estos mensajes desde este mismo menú. Si el usuario accede de nuevo al menú que oculta el mensaje, WhatsApp le aconsejará al otro conversador que le pida a su amigo que le vuelva a enviar el mensaje.

Así funciona esta función. Manuel Fernández Omicrono

Y sí, existen los mensajes y chats temporales en WhatsApp. Mensajes que se autodestruyen pasado un tiempo. No obstante, estas funciones han sido en algunos casos criticadas, ya que no incluyen las protecciones frente a copias o capturas de pantallas que sí se pueden ver en las fotos que desaparecen. Además, la forma más eficiente de lanzar estos mensajes es aplicándolos en todo el chat, algo que no siempre es conveniente.

Como siempre, es difícil determinar cuándo llegará esta novedad a WhatsApp de manera oficial. Dado que por el momento aparenta ser una función todavía en desarrollo temprano, podrían pasar meses hasta que llegue a todos los usuarios. Sobre todo si llegará realmente en esta forma, ya que aún hay mucho margen de cambio.

