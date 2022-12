Las Comunidades de WhatsApp llegan a España: así podrás gestionar varios grupos a la vez

Quizás recuerdes Comunidades, la función de WhatsApp que se anunció a lo largo de este año y que permite integrar grupos dentro de WhatsApp y gestionarlos. La idea es muy sencilla: reunir grupos divididos dentro de una misma estructura para que los usuarios puedan controlarlos en un único lugar. Grupos dentro de un grupo, más o menos. Ahora, Comunidades está llegando a España.

Varios usuarios están reportando la llegada oficial de Comunidades a sus teléfonos móviles. No solo está apareciendo a los usuarios que tienen las betas instaladas de WhatsApp, es que también lo están asegurando usuarios de WhatsApp en su versión estable, indicativo de que la compañía habría comenzado el despliegue oficial de la función.

Como todos los despliegues de funciones, este se está realizando poco a poco, por lo que es probable que no te aparezca al momento. En tal caso, tendrás que esperar a ser uno de los afortunados para poder usar esta novedad.

Comunidades ya está llegando

El despliegue comenzó de forma oficial a principios de noviembre de este año. WhatsApp aseguró por aquel entonces que ya estaban comenzando el lanzamiento oficial, y todo apunta a que no ha sido hasta ahora que ya está llegando a los usuarios españoles. Si no has actualizado WhatsApp, revisa las actualizaciones de las aplicaciones de tu dispositivo. Eso sí, por el momento solo llega para dispositivos móviles y la versión de WhatsApp para navegadores.

Si te ha llegado la función, te aparecerá una pantalla que anuncie la llegada de Comunidades, y el cambio más importante llegará con la sustitución de la pestaña de cámara por la de Comunidades. Además, los grupos aparecerán en la lista con un icono renovado que indique que están, efectivamente, dentro de una Comunidad. En dicha pestaña podrás gestionar los grupos que has metido dentro de las Comunidades.

WhatsApp y sus Comunidades. WhatsApp Omicrono

A la hora de crear una comunidad, puedes o bien crear grupos dentro de estas o asignar los que ya tienes creados para que formen parte de ellas. Dentro de estos grupos, los administradores tendrán un pequeño chat para realizar anuncios o avisos, algo muy útil para no tener que estar mandando mensajes en cada una de las comunidades.

Cuando WhatsApp anunció dicha función, lo hizo junto a otras tantas para los grupos. Videollamadas con hasta 32 personas, grupos de 1.024 usuarios y el ya famoso límite de 2 GB para enviar archivos. Por si fuera poco, los administradores tendrán mucho poder dentro de estas comunidades, pudiendo borrar mensajes y teniendo acceso a otras herramientas para controlar lo que se envía en estos grupos.

[El truco de WhatsApp para averiguar quién te ha bloqueado de sus estados para que no los veas]

Para actualizar WhatsApp en tu dispositivo móvil, puedes hacer lo siguiente:

Android:

*Ve a la Play Store.

*Toca en tu foto de perfil.

*Ve al apartado de aplicaciones y actualizaciones.

*Busca actualizaciones o bien actualiza todas las que tienes.

*Ve a la Play Store. *Toca en tu foto de perfil. *Ve al apartado de aplicaciones y actualizaciones. *Busca actualizaciones iOS:

*Ve a la App Store.

*Toca en tu foto de perfil.

*En el menú de tu foto de perfil, desliza de arriba hacia abajo.

*Más abajo, te aparecerán qué aplicaciones tienen que actualizarse.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan