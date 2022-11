Cómo abrir una cuenta en Mastodon paso a paso si quieres huir del Twitter de Elon Musk

La llegada de Elon Musk al frente de Twitter ha supuesto toda una revolución dentro de la red social con la que no todos los usuarios están de acuerdo. Como consecuencia, alternativas como Mastodon han ganado popularidad. Si estás pensando en explorar el ambiente de esta plataforma descentralizada y ver si te convence más que el actual rumbo que está tomando Twitter, aquí tienes paso a paso cómo abrir una cuenta.

[Qué es Mastodon, la alternativa a Twitter que gana usuarios ante la compra de Elon Musk]

El día después de la llegada oficial de Musk a Twitter, más de 70.000 usuarios se unieron a Mastodon que se define a sí misma como "una red social que no está a la venta". Su espíritu independiente contrasta con las redes sociales más populares que pertenecen a grandes empresas, aquí los usuarios son los moderadores.

Crear una cuenta en Mastodon no es complicado, se puede hacer desde el navegador con el ordenador o el móvil, pero también descargando directamente la aplicación en Google Play o App Store. A diferencia del resto de redes sociales en los que simplemente hay que rellenar un formulario con datos como el correo y aplicar una contraseña a la cuenta que se está abriendo, en Mastodon hay un paso inicial clave: elegir un servidor o comunidad.

Elige un servidor

La red social del elefante está basada en servidores distribuidos, de ahí que no haya organizaciones o empresas detrás. Cada usuario puede crear su propia audiencia o comunidad, como un reino al que se accede voluntariamente para conversar sobre temas en común de forma cordial.

Cada servidor crea sus propias reglas y reglamentos, por lo que es conveniente que elijas con calma cuál se acerca más a tus intereses y opiniones, dónde creas que vas a sentirse más a gusto. Mastodon.social es el primer servidor que se creó y cuenta con 145.000 usuarios, pero actualmente no admite más usuarios.

Catálogo de servidores en Mastodon Omicrono Omicrono

No te compliques al principio, no se trata de casarte con ese servidor y sus usuarios para toda la vida. Desde cualquier comunidad se pueden encontrar conversaciones de personas ajenas al servidor al que perteneces e, incluso, cambiarte a otro si has dado con uno que te interesa más en ese momento.

Súmate a la conversación

Hay de todos los tipos, de activismo, comida, viajes, gaming y tecnología o arte, puedes también filtrarlos por idiomas. Solo ten en cuenta que algunas comunidades tienen por norma aprobar primero la entrada de nuevos usuarios, por lo que puede que el ingreso no sea inmediato.

Formulario de ingreso en uno de los servidores de Mastodon Omicrono Omicrono

Una vez has leído detenidamente las normas del servidor al que te estás uniendo, puedes integrar tu cuenta ya existente o crearla de cero si eres completamente nuevo en esta red social. Es suficiente con dar el correo, un nombre de usuario y una contraseña. A veces piden una pequeña presentación para saber quién eres y por qué te quieres unir a su grupo.

El sistema envía un correo a tu cuenta de email para que desde ella verifiques tu intención de entrar en la red social y empieces a usarla. Ya puedes dedicar tus primeros minutos en Mastodon para explorar su funcionamiento y lo que los miembros de tu comunidad escriben.

Editor de perfil en Mastodon Omicrono Omicrono

No olvides editar tu perfil al que puedes añadir foto, avatar, una descripción y aplicar ciertos niveles de privacidad o preferencias en el funcionamiento de la red social como la reproducción automática de vídeos, entre otras opciones.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan