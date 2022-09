Amazon confirma un nuevo Prime Day: será en octubre, un mes antes de las ofertas del Black Friday

Los rumores en España eran ciertos. Amazon acaba de confirmar que habrá un segundo Amazon Prime Day, que aunque no se llamará así, tendrá la misma filosofía. El evento "Ofertas exclusivas Prime", como bien su nombre indica, consistirá en dos días de ofertas exclusivas para clientes de Amazon Prime en octubre.

Es decir, un Amazon Prime Day alternativo al que ya se celebró los días 12 y 13 de julio de este mismo año. Posteriormente a la celebración de este Amazon Prime Day en España, algunos rumores apuntaban a que la firma de comercio electrónico tenía planeado lanzar un segundo día de ofertas, que además reafirmaban que no tendría el nombre 'Amazon Prime Day'.

Tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre. Dará comienzo la medianoche del 10 al 11 de octubre, y se prolongará hasta el día 12. Según Amazon, este evento brindará a los usuarios de la suscripción a "acceder a cientos de miles de ofertas a nivel global".

Un segundo Amazon Prime Day

Como es de esperar, Amazon ha ofrecido nuevos incentivos a los usuarios para que estos se lancen a hacerse Prime a la hora de aprovechar las ofertas, ya sea accediendo al período de prueba de 30 días gratuitos o mejorando las condiciones de la oferta, con ofertas en Amazon Prime Video y Amazon Music.

Por ejemplo, a partir del 30 de septiembre y hasta el día 7, los clientes de Prime accederán a ofertas en contenido de Amazon Prime Video con ahorros de hasta un 50%. En caso de Amazon Music, podrán optar a una prueba de Amazon Prime Music, desde el 26 de septiembre hasta el 12 de octubre.

Los primeros agraciados por las ofertas, incluso antes de que se produzca el evento, son los dispositivos de Amazon. Los Echo y similares ya están recibiendo sus primeras ofertas. Es el caso de, por ejemplo, el Amazon Echo Dot, que baja de los 24,99 euros a los 19,99. Lo mismo ocurre también con el Amazon Fire Stick 4, que pasa de valer 34,99 a 29,99 euros. Es de esperar que estas ofertas mejoren a medida que se aproxima el evento.

¿Cómo puedo ser Prime?

Si no eres suscriptor de Amazon Prime, entonces quizás tengas suerte. Y es que si no lo has activado antes, puedes optar a un período de prueba gratuito de 30 días para hacerte con Prime un mes entero de forma gratuita y así aprovechar las ofertas sin coste de suscripción.

Otras opciones incluyen las dos modalidades de suscripción. Puedes suscribirte o bien por 4,99 euros al mes o bien por 49,90 euros al año. Si eres estudiante de grado superior, Prime Student (la suscripción para estudiantes) tienes un descuento del 50%. De esta forma, pasa a valer 2,49 euros al mes o 24,95 euros al año. Si eres universitario y no lo has probado aún, tienes aquí una prueba gratuita de 90 días.

