Winamp, el mítico software de música, resucita para quienes quieren olvidar a Spotify

Para los más jóvenes parecerá la prehistoria, pero hubo un tiempo —no hace tanto, de verdad— en el que se llamaba desde cabinas telefónicas, se consultaba el teletexto y los juegos de la primera PlayStation parecían salidos de una película de ciencia ficción. En aquella época no existían, ni de lejos, plataformas para escuchar música en streaming como Spotify ni su alternativa española y gratuita recién lanzada, Nonoki.

Con el CD todavía como formato más habitual, los usuarios de PC más avezados descargaban (legal o ilegalmente, esa es otra historia) canciones y discos en formato MP3 y el programa más habitual para reproducirlos no era otro que Winamp. Pues bien, aquel software de interfaz inolvidable no llegó a morir y ahora regresa con una nueva actualización que se adapta, sólo lo justo y necesario, a los nuevos tiempos.

Después de cuatro años de desarrollo y varios parones por culpa de la pandemia, la beta 5.9 de Winamp ya se puede descargar. Aunque la actualización no contiene demasiados cambios sobre lo ya conocido, el objetivo principal de los desarrolladores era actualizar el código fuente del programa. Una vez cumplida esa misión, el entusiasta equipo detrás de esta antigualla digital se centrará en añadir nuevas características y capacidades al icónico reproductor multimedia.

Un reproductor con historia

"Esta es la culminación de cuatro años de trabajo desde el lanzamiento de la versión 5.8, con dos equipos de desarrollo y un periodo de parón inducido por una pandemia", aseguran sus responsables en el foro público del programa. "Para el usuario final puede parecer que no hay muchos cambios, pero la parte más grande y difícil fue la migración de todo el proyecto de VS2008 a VS2019 y conseguir que todo funcione bien. Ya se han sentado las bases y ahora podemos concentrarnos más en las características, ya sea arreglando las antiguas o añadiendo nuevas".

La aventura de Winamp empezó cuando Justin Frankel y Dmitry Boldyrev, tras estudiar informática en la Universidad de Utah, vieron la necesidad de una alternativa al Windows Media Player, Real Player e iTunes, los reproductores más habituales a principios y mediados de los años 90.

Las visualizaciones son una de las características más llamativas de Winamp Winamp Omicrono

Para ello eligieron una interfaz gráfica muy sencilla, que hiciera fácil e intuitivo el poder reproducir CDs de música y archivos MP3. También fueron poniendo al alcance de sus usuarios distintas skins y lisérgicas visualizaciones integradas en la aplicación para personalizar al máximo la experiencia. Precisamente esa idea, la de la personalización llevada al extremo, fue sin duda una de las razones de su éxito.

Adaptación

La llegada y la popularización de los servicios de música en streaming no acabó con Winamp, pero sí lo dejó herido de muerte. Aunque hubo intención de resucitarlo con apps para móviles y nuevas funciones online, el desarrollo se detuvo en 2013. A pesar de eso, los actuales responsables del software han seguido intentando modernizar el programa. Es algo que no se percibe en su aspecto exterior, que se mantiene casi inalterable, sino en la adaptación a los sistemas operativos actuales y en su compatibilidad con los nuevos formatos y códecs de audio.

A diferencia de reproductores posteriores, como AIMP o VLC, que se mantienen actualizados y reciben mejoras con asiduidad, abrir Winamp de nuevo es como subirse a una máquina del tiempo. Tendrás que decirle dónde está tu biblioteca de música en el disco duro y luego esperar mientras Winamp se encarga de escanear los archivos y descargar los metadatos. La inconfundible interfaz de usuario se compone de varios paneles, totalmente configurables. Una de las mejores cualidades de Winamp siempre fue la creación y gestión de listas de reproducción y eso no ha cambiado.

La beta de Winamp 5.9 con la skin Bento I.M. Omicrono

Como resultado de la actualización, Winamp ya no es compatible con Windows XP o Vista, algo que no parece un problema grave si vives en el siglo XXI. Es compatible con los principales formatos de archivos de audio, como MP3, FLAC y m4a, pero hasta la versión 5.9 definitiva o quizá en próximas actualizaciones no será capaz de leer formatos como opus, ogm, H.265, HLS y VP9, además de nuevos servicios online.

