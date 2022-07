El porno también llega a Spotify: imágenes explícitas que burlan las prohibiciones de la app

Internet es un sitio peligroso, ya nos ha quedado claro a los usuarios en España y en el resto del mundo. No obstante, salvo excepciones, hay plataformas que se presuponen como espacios 'seguros' sin elementos problemáticos como pornografía o cosas similares. Debería ser el caso de Spotify, la aplicación de streaming musical más famosa. No obstante, Vice ha descubierto que esto no es así, con un esquive de la censura de la plataforma.

Según recoge Motherboard, existen usuarios que están intentando asociar playlists y pódcasts con imágenes explícitas de pornografía en la aplicación. Una plataforma que lógicamente prohíbe por completo el contenido sexual, pero que se ha visto superada por una serie de usuarios que han querido subir dicho contenido.

Y no solo es cuestión de imágenes explícitas. Motherboard recoge los casos de perfiles que suben contenido pornográfico en forma de audio, ya sea por lecturas eróticas o bien por crear contenido para intentar satisfacer sexualmente a los oyentes. Lo más preocupante, además, es que este contenido se puede encontrar en la barra de búsqueda de Spotify.

Porno en Spotify

Desde el pasado viernes, Motherboard detectó varias subidas de contenido gracias a la barra de búsqueda de la aplicación. Muchas de estas se intentaban hacer pasar por episodios de pódcasts o bien por listas de reproducción en Spotify. Todas ellas incluían imágenes pornográficas directas, sin censurar.

En muchos de estos casos el audio ni siquiera era legítimo. Estos audios contenían voces generadas por ordenador, relatos eróticos narrados por una voz no humana o incluso charlas relacionadas con discursos de odio. Un episodio de un pódcast, tal y como revela el medio, consistía en más de 10 minutos de contenido antisemita.

Logo de Spotify.

La propia Spotify incluye un sistema para que se bloquee la reproducción de contenido explícito, pero incluso activada, estas búsquedas aparecen, por lo que los usuarios aún se pueden encontrar con estas imágenes. Y es que introduciendo comas o puntos en la barra de búsqueda, se puede encontrar contenido subido a la plataforma.

Spotify, al respecto, es muy clara: se prohíbe todo tipo de contenido "que contenga material sexualmente explícito. Cuando se identifica contenido que viole este estándar, se elimina", especifica un portavoz de la aplicación. Los términos detallan esto todavía más, aclarando que no están permitidas la "pornografía o representaciones visuales de genitales o desnudez presentadas con el propósito de gratificación sexual".

En estos momentos, la mayoría del contenido que se ha subido a Spotify ha sido eliminado de la plataforma. No obstante, Motherboard menciona un caso especialmente crudo de uno de sus lectores: una niña de 8 años encontrándose con dicho contenido al escribir sin querer un punto en el buscador de la aplicación en su tablet.

