La web para comprobar si Amazon Prime te sigue compensando tras la subida de precio

Una de las noticias de la jornada es la de la subida de precios de Amazon Prime en España. Tanto las suscripciones anuales como las mensuales ahora costarán más a partir del 15 de septiembre, haciendo que los usuarios tengan que pagar más por este servicio. Por lo que la pregunta es obvia: ¿te sigue compensando usar este servicio?

Es algo que puedes comprobar fácilmente. La misma Amazon tiene un apartado en su web que te permite ver todos los servicios aprovechados de Amazon Prime en sumo detalle. Es decir, no solo te dirá qué pedidos has recibido sin envío, sino que te dirá hasta el número de series que has visto en Amazon Prime Video o el número de canciones que has escuchado en Music Prime.

La idea es sencilla: ver si realmente le estás sacando partido a Amazon Prime. Lógicamente si compruebas que efectivamente pides mucho por Amazon o que eres un adicto a las series de Amazon Prime Video, quizás te siga beneficiando usar el servicio, pese a que ahora pasa a costar 49,90 euros al año.

Comprueba si Prime te interesa

Tan solo tendrás que entrar a este enlace, aunque puedes acceder a él desde tu cuenta de Amazon. Tan solo tendrás que entrar a Amazon, luego al apartado de "Cuentas y listas" y luego en "Mi Prime". En esta sección aparecerá un desglose de tu cuenta de Amazon Prime.

En este desglose se establecen opciones para gestionar la suscripción, la fecha de renovación de la suscripción y el precio que estás pagando. Justo debajo aparece lo que nos interesa: todos los beneficios Prime utilizados tanto en los últimos 30 días como en los últimos 12 meses.

Beneficios usados de Amazon Prime. Omicrono Omicrono

Más abajo aparecen las ventajas de Amazon Prime reunidas en un mismo apartado, ya sea para envíos, streaming, compras, lecturas y demás. En definitiva, Amazon busca que revises todo lo que recibes al estar suscrito al servicio de la compañía. Es tu decisión si quieres mantener tu Amazon Prime o no.

Recuerda que a partir del 15 de septiembre de este año, la cuota anual pasará a costar 49,90 euros más y la mensual, 4,99 euros. Puedes cancelar tu suscripción antes de que se te cobre en el mismo menú en el que puedes ver tus beneficios de Prime.

