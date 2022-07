¿Qué está pasando con Instagram? La red social da problemas a la hora de enviar y recibir mensajes

Instagram, que recientemente confirmó que verificará la edad de sus usuarios escaneando su cara, está experimentando una serie de problemas hoy, miércoles 6 de julio, que están afectando a personas de España y otras partes del mundo. Unos errores que se centran principalmente en la función de los mensajes privados, impidiendo tanto enviarlos como recibirlos.

Poco más de un mes tras la última caída de Instagram, la conocida red social de fotografía está experimentando un extraño error que afecta directamente a los mensajes. Según DownDetector, dicho fallo se registró originalmente a las 17:00 horas del martes 5 de julio y por el momento no se ha solucionado. Eso sí, hay que destacar que no todos los usuarios se están viendo afectados.

El portal que monitoriza el funcionamiento de diferentes plataformas y servicios de Internet refleja que los reportes de incidencia comenzaron ayer por la tarde; experimentando un gran pico de repercusión esta misma mañana. Un problema que impide a los usuarios enviar un mensaje privado a otros y, por lo tanto, también afecta a la hora de recibirlos.

Mensajes que desaparecen

Son muchos los usuarios de la popular red social los que a lo largo de esta mañana se han encontrado con que a la hora de enviar un mensaje privado en Instagram han visto cómo éste nunca se llega a mandar. De hecho, dichos mensajes han estado desapareciendo justo después de apretar el botón de compartir.

Al no poder enviarlo, esto también afecta a la hora de recibirlos, ya que a la otra persona no le aparecerá. Sin embargo, no es el único error que está dando Instagram, ya que muchos otros usuarios han informado en las diferentes redes sociales que también se están encontrando con dificultades a la hora de iniciar sesión en su cuenta, no acceder a ella.

La aplicación de Instagram.

Estos errores de Instagram están afectando a diferentes usuarios, pero no a todos, ya que son muchos otros los que pueden tanto acceder a su perfil como enviar y recibir mensajes sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, los primeros deberán esperar a que la compañía solucione el error para poder usar la aplicación de forma habitual.

También Facebook Messenger

El portal DownDetector también ha detectado problemas que afectan al acceso y al funcionamiento de la aplicación de Facebook Messenger; y que igualmente comenzaron ayer por la tarde sobre las 17:00 horas.

Facebook Messenger ha experimentado fallos a la hora de enviar y recibir mensajes, afectando a la gran mayoría de usuarios. Mientras que los problemas para acceder a la plataforma son menos habituales. Eso sí, los reportes han descendido y esta herramienta parece que se está recuperando con normalidad.

