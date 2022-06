Google obligará a pymes a pagar por sus emails y otros servicios hasta ahora gratuitos

Desde hace años tanto en España como en el resto del mundo ha habido millones de usuarios que hacían uso de la suite ofimática de Google, ahora llamada Google Workspace. Servicios como Gmail, Google Meet y demás han sido claves en esta pandemia, tanto para consumidores como para empresas. No obstante, desde que Google decidió con Workspace empezar a cobrar a organizaciones empresariales por estos servicios, no fueron pocas las voces en contra.

No obstante, la cosa se pone peor. Y es que en enero, Google aseguró que solicitaría a las organizaciones que llevasen un amplio tiempo usando las versiones gratuitas de su G Suite que pagasen hasta 6 dólares por cada dirección de correo electrónico asociado. Google da de plazo a estas empresas para cambiarse a un plan de pago hasta el 27 de junio, y el medio The New York Times ha recogido algunos testimonios.

Pero eso no es todo. Si las empresas no se cambian de forma voluntaria antes de esa fecha a un plan de pago, pasarán automáticamente a dicho plan. Pero si no pagan antes del 1 de agosto, entonces las cuentas quedarán suspendidas. Algo que, según testimonios recogidos por el The New York Times, es algo "innecesariamente mezquino".

Empresas tendrán que pagar

La fecha inicial de límite era muy anterior, el 1 de mayo. No obstante, los usuarios más veteranos de G Suite se quejaron en masa a la compañía, forzando a la compañía a retrasar dicha fecha. Posteriormente, especificó que los usuarios que usasen cuentas antiguas por motivos personales en vez de comerciales podrían seguir haciendo uso de ella, pero sin pagar.

La polémica llegó después, cuando algunos dueños de empresas intentaron contactar con Google para recibir soporte de atención al cliente, con explicaciones vagas o confusas en la mayoría de ocasiones. Google respondió a las acusaciones explicando que el servicio de atención al cliente no estaba incluido en estas versiones gratuitas, aunque existieran otras vías de contacto para ayudar a la transición.

No es ni muchísimo menos un movimiento nuevo por parte de Google. En 2020 G Suite pasa a llamarse Google Workspace, implementando no solo mejoras en todos sus servicios sino nuevas tarifas para el uso de su servicio. Otra de las polémicas afectó a Google Fotos, que dejó de ofrecer almacenamiento gratis ilimitado por parte de la compañía, para ofrecer modalidades de aumento de almacenamiento de pago.

En la época de lanzamientos de servicios como Gmail, Google aseguró que desde el principio los productos de la compañía dedicados al software de trabajo iban a ser gratuitos de por vida, permitiendo que las empresas trajeran dominios personalizados que coincidieran con sus nombres comerciales al cliente de correo electrónico. Google detuvo los registros gratuitos en diciembre, pero con el lanzamiento de la variante gratuita de G Suite, siguió admitiendo nuevas cuentas.

Un paso torpe

Los testimonios recogidos por parte de The New York Times no critican la decisión respecto al plano económico, sino al proceso en sí de transición. Varios dueños de empresas aseguran que Google ha manejado de forma muy torpe la transición, acusándoles de "engancharlos" a servicios gratuitos para luego cobrárselos.

Patrick Gant, propietario de una consultoría de marketing en Ottawa, califica el movimiento de "innecesariamente mezquino". Otros, como Samad Sajanlal, propietario de una consultoría de software en Texas, critican que no se les dé "una fecha límite realista" y que les obliguen a encontrar "una alternativa mientras aún están decidiendo si realmente quieren echarnos en primer lugar".

