Así es Running Loop, la app de la Real Federación Española de Atletismo para runners aficionados

Salir a correr es una actividad física que permite mantenerse en forma y que ha cobrado mucho protagonismo en España en los últimos años. Un deporte que cuenta con un gran apoyo de la tecnología, desde relojes inteligentes para entrenar mejor hasta aplicaciones para móviles, como es el caso de Running Loop, una app para runners aficionados creada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) junto con IBM.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos acudido a la presentación oficial de Running Loop en Madrid. Se trata de la primera 'webapp' española en el ámbito del deporte federado con inteligencia artificial (IA) y capacidades analíticas alojadas en la nube. Una herramienta que permite a los corredores amateurs prepararse y participar tanto en maratones como en carreras de media distancia.

La Real Federación Española de Atletismo, dentro de su Plan de Desarrollo de Objetivos estratégicos 'Aspiración 2030' cuenta con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario de los corredores. Para ello, la RFEA aplica la innovación deportiva y la tecnología como pilares fundamentales de la promoción y difusión de esta práctica deportiva que está asociada a un estilo de vida saludable. Su último invento es Running Loop, que ya está disponible y a la que se accede mediante cualquier navegador.

Datos en la nube

Running Loop se ha creado en colaboración con Habber Tec, socio comercial de IBM especializado en automatización, nube e IA, y con Barrabés.biz, empresa experta en innovación, emprendimiento y tecnología. Se trata de una app basada en la nube que responde al objetivo de la Real Federación Española de Atletismo de ayudar a los deportistas a conseguir unos objetivos de vida más saludables.

Gracias a que la aplicación web aloja los datos de forma segura en la nube de IBM, los usuarios pueden acceder de forma sencilla y rápida a todos los detalles de las carreras, como la distancia, el recorrido, los desniveles de terreno a los que se pueden enfrentar, la altitud y hasta una previsión de la meteorología con 15 días de antelación, entre otro tipo de información.

Los datos de una carrera en la webapp Running Loop. Nacho Castañón Omicrono

Running Loop también destaca por tener integrado un asistente virtual con inteligencia artificial que, además de ofrecer una comparación analítica de los resultados según el tipo de carrera, también permite que los corredores tengan una mejor planificación y preparación de cara a ponerse las zapatillas y salir a correr.

Para desarrollar el proyecto IBM ha puesto en marcha soluciones tecnológicas construidas sobre Red Hat OpenShift, como Watson Studio y Watson Assitant para IBM Cloud Pak for Data, herramientas de desarrollo de código abierto y The Weather Company, para la predicción del tiempo. Todo a través de su servicio en la nube. Como resultado han logrado una aplicación compatible con todos los dispositivos y navegadores -en un futuro no descartan lanzar una app móvil- que cuenta con más de 100 funcionalidades integradas, más de 600.000 registros precargados y datos de maratones nacionales, media maratones, entre otras carreras.

Conectar a los corredores

Running Loop también es una herramienta que permite conectar a los corredores y organizadores de eventos en un entorno digital único en el mundo. Gracias a ello, los usuarios pueden encontrar toda la información de las carreras disponibles, tener un registro de sus marcas y hasta comparar su rendimiento con el de otros runners. Incluso existe la posibilidad de realizar predicciones de futuros resultados y otro tipo de datos.

En cuanto a los organizadores, la aplicación les sirve para promocionar sus carreras y ofrecer a todos los corredores un acceso a sus servicios de forma independiente, logrando así proporcionar información actualizada de última hora. Con vistas al futuro, IBM y la RFEA ya tienen previstos lanzar nuevas funciones en Running Loop, como la opción de que la plataforma registre y analice más datos para mejorar aún más la experiencia de los runners.

El asistente virtual de Running Loop. Nacho Castañón Omicrono

"Running Loop es una manera de ofrecer a los organizadores y corredores una vida más fácil, conectándolos en una misma plataforma. Es una nueva dimensión de la práctica del running interconectada a través del uso de la tecnología y un entorno digital que incorpora la inteligencia artificial y el Big Data para enriquecer la experiencia de los corredores y potenciar a las organizaciones de carreras. El objetivo es generar un impulso positivo al atletismo español y crear una comunidad más activa y saludable", ha explicado Raúl Chapado, presidente de la RFEA.

Por su parte, Chema Castillo, ejecutivo técnico de tecnología de IBM, ha señalado que la compañía comparte el objetivo de la RFEA de "ayudar a los deportistas amateurs a través de la tecnología y para ello hemos co-creado una 'webapp' que permite al aficionado mejorar su experiencia, que da visibilidad a los organizadores de las carreras y a los patrocinadores, y permite agilizar y sintetizar la gestión y clasificación de resultados, apostando también por la sostenibilidad. Todo, gracias al aprovechamiento de los datos y al uso de la inteligencia artificial".

