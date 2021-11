PayPal permite pagar en 3 plazos sin intereses en pleno Black Friday

El Black Friday en España no se ha basado solo en descuentos y en ofertas. Muchas de las campañas que los comercios han llevado a cabo en estas últimas semanas incluían planes de pago aplazado y financiación flexible para facilitar las compras. Esta es la misma filosofía que trae PayPal a España con la función "Paga en 3 plazos".

El servicio de pagos online acaba de anunciar la llegada a España de "Paga en 3 plazos", una función que permite a los compradores poder dividir compras en hasta 3 cuotas distintas. Sin intereses ni comisiones por pagos atrasados, dando todavía más flexibilidad a los usuarios.

Esta novedad estará sujeta a compras elegibles de entre 30 y 2.000 euros y las 3 cuotas serán iguales. El comprador tan solo tendrá que usar PayPal a la hora de realizar el pago del producto y elegir la opción desde la pasarela de pago.

Pagar en 3 cuotas con PayPal

Este no es ni mucho menos el único sistema de financiación similar que existe en España. De hecho, plataformas como Amazon han estado ofreciendo planes de financiación con ventajas parecidas en el pasado, eliminando los intereses o las comisiones de la ecuación. "Paga en 3 plazos" se convertirá en una función de la propia PayPal.

Así funcionará "Pagar en 3 plazos" Manuel Fernández Omicrono

El uso es tremendamente sencillo. El usuario compra el producto, elige PayPal y la plataforma mostrará al comprador planes de pago en la aplicación. Antes de que se realicen los reembolsos de las cuotas, los usuarios recibirán notificaciones a la cuenta de correo electrónico asociada a sus cuentas de PayPal. Lógicamente, los usuarios podrán realizar un control de su situación mediante la aplicación para smartphones.

Se podrán realizar pagos parciales y totales, y PayPal insiste en que no habrá ningún tipo de interés ni comisión por pago atrasado. La novedad se enmarca dentro de la solución de la plataforma de pago "Compra ahora, paga después", que lleva vigente en otros países desde hace un tiempo como en Estados Unidos. Ahora llega a España.

Logo de PayPal

Por supuesto, no todas las compras que se realicen podrán optar a esta función. PayPal asegura que el servicio estará disponible de lanzamiento para "miles de tiendas", por lo que es posible que en algunas compras esta opción no esté disponible. Por cierto, hay que aclarar que en este caso el prestamista es PayPal, por lo que el contrato de préstamo se realiza con la empresa, no con el vendedor.

El lanzamiento será gradual, y PayPal asegura que "pronto" estará completamente disponible para los usuarios de España. Según un estudio encargado por la propia PayPal en octubre de este año, el 71% de los usuarios del servicio ayuda a que los presupuestos puedan manejarse mejor y que los usuarios jóvenes puedan comprar mejores productos.

