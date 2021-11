Sonos ultima su asistente virtual: funcionará junto a Alexa de Amazon

En 2019, Sonos compró un asistente de voz similar a Alexa de Amazon o a Google Assistant, de Google: Snips. Ni en España ni en el resto del mundo hemos visto aún un asistente de Sonos integrarse en sus dispositivos de audio, pero esto podría estar a punto de cambiar en los próximos meses.

En Reddit, un usuario ha detectado referencias en el código de la aplicación de Sonos a unos comandos de voz para un asistente llamado Sonos Voice Control. La evolución del asistente Snips que hace 2 años compró la firma de audio, y que estaba centrado en privacidad.

Estas referencias muestran que este asistente sería capaz de controlar el multimedia reproducido en altavoces Sonos, ajustar su volumen e incluso comprobar la batería de estos mismos altavoces. Además, podría ser que funcionara con otros asistentes, como Alexa.

Un asistente de Sonos

Estas referencias de código incluso tienen imágenes relacionadas con las funcionalidades de este asistente de Sonos. Por ejemplo, encontró dos grupos de logotipos, que darían a entender que este asistente funcionaría sin problema con Alexa, el asistente de Amazon. Pero no con el de Google Assistant.

Recordemos que hace unas semanas Sonos denunció que quería implementar un sistema para poder hacer uso de dos asistentes virtuales al mismo tiempo en altavoces inteligentes, pero que Google estaba impidiéndoselo. Si bien este no es un hecho confirmado, los logotipos filtrados indicarían que Sonos implementarían este sistema en sus altavoces, permitiendo usar a la vez el asistente de Sonos y Alexa.

En tal caso, los logotipos indicarían que el asistente de Sonos no funcionaría a la vez que el de Google Assistant, por lo que si tuviéramos que usar el asistente de Google, no podríamos hacer uso de otro. No obstante, nada de esto se ha confirmado, aunque es un claro indicativo de que las relaciones entre Google y Sonos no han mejorado debido a sus disputas legales.

No es ni mucho menos la primera pista de que Sonos está cerca de lanzar su propio asistente, siendo una de las primeras una encuesta realizada este mismo año llamada Sonos Voice Control. Sonos no ha querido contestar a estos rumores, asegurando que ellos no confirman esta clase de especulaciones, por lo que tendremos que esperar a los próximos lanzamientos de la firma.

