Las claves del pasaporte COVID para evitar que te estafen

El pasaporte COVID es una de las últimas innovaciones de la Unión Europea respecto a la pandemia. Esta novedad en forma de certificado, que puede usarse de forma digital o en forma de documento, permitirá a los viajeros que confirmen su vacunación o su PCR negativa a viajar dentro de la Unión Europea. Y sí, esto incluye a España.

El problema de este certificado, principalmente digital y basado en código QR, es que está expuesto a falsificaciones y a timos de todo tipo por parte de ciberdelincuentes y maleantes. Y es que este certificado puede ser un objeto muy goloso para estos criminales, que pueden usarlo para intentar estafar a usuarios que quieran saltarse las medidas de seguridad y obtenerlo de forma clandestina.

La clave para evitar estas estafas y engaños está en la propia naturaleza del certificado. Te explicamos los puntos claves del pasaporte COVID para evitar todo tipo de problemas a la hora de recibirlo y gestionarlo.

Cuidado con el pasaporte COVID

Certificado Covid de la Unión Europea Comisión Europea Omicrono

Pero ¿qué es el pasaporte COVID? Este es un certificado digital (que también se puede llevar en papel) que recopila en un código QR la información sanitaria de la persona que se dispone a viajar en la Unión Europea. Este QR recopila los resultados de los test antígenos realizados al usuario, así como su vacunación o su estado de salud, en caso de que el portador lleve anticuerpos por haber pasado el COVID.

Se puede solicitar a nivel autonómico, y se gestionan desde la Consejería de Sanidad de cada Ejecutivo regional. Se podrá pedir también online, en la web del Ministerio d Sanidad y usar un certificado digital o certificado CL@VE. Sólo se podrá solicitar y aprobar si el usuario ha pasado la enfermedad, se ha vacunado o si puede documentar una PCR negativa de más de 11 días.

Certificado Covid de la Unión Europea Comisión Europea Omicrono

No es un certificado obligatorio, ya que la idea del mismo es asegurar que el viajero pueda viajar de forma segura y rápida por la Unión Europea, sin pasar por todos los formularios y la burocracia necesaria para certificar su estado de salud. El código QR posee una firma digital específica, que lo protege ante falsificaciones de todo tipo.

Esta clave digital estará determinada por cada autoridad sanitaria que lo emita, y que se verificará en el mismo momento en el que se escanee. Es decir, que este pasaporte COVID depende única y exclusivamente de instituciones legales y confirmadas, como sería la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el caso de España, siendo estas últimas las encargadas de expedir dicho pasaporte.

Di no al phishing

Ilustración del intento de 'phishing'. Omicrono

Por ende, es vital evitar todos los intentos de phishing que se están sucediendo desde la implantación del pasaporte COVID el pasado el día 1 de julio. Los ciudadanos deben evitar y desconfiar de correos electrónicos y de mensajes de textos que los insten a registrarse en pos de la obtención de dicho pasaporte COVID, ya que más que probablemente serán intentos de estafa.

Esto también implica no clickar nunca en enlaces ajenos que no conozcamos y sobre todo no dar ni nuestros datos bancarios ni nuestros datos personales, ya que de nuevo, tendremos que ser nosotros los que solicitemos el pasaporte COVID. El detalle de los datos bancarios es importante, ya que tanto la solicitud del pasaporte como la obtención del mismo son gratuitos.

Unión Europea.

Es decir, que si una fuente ajena nos exige pagos o intenta realizar extorsión mediante el pago de cantidades monetarias, es una estafa; pagar no nos dará acceso al pasaporte de ninguna manera. Además, siempre debemos confiar en fuentes oficiales, y en caso de duda contactar con el servicio de atención al cliente de los organismos oficiales implicados.

En algunos casos, como el de Castilla y León, se disponen aplicaciones específicas para solicitar dicho pasaporte. Descarga estas aplicaciones siempre desde tiendas oficiales, y verifica siempre que el desarrollador de estas aplicaciones sea el auténtico.

Con estas medidas, podremos usar el pasaporte COVID con total seguridad. Además, nuestros datos estarán seguros haciendo uso del mismo, ya que a información del centro emisor del pasaporte se almacena en una base de datos segura en cada país. Incluso se ha habilitado un portal para verificar las firmas de todos los certificados de la Unión Europea.

