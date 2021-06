Hackers atacan EA Sports y roban el código fuente del FIFA

Estamos ante otro nuevo ciberataque, esta vez orientada a la industria del videojuego. En plena celebración del E3, la mayor feria de videojuegos del mundo y que podemos presenciar online desde España, la empresa Electronic Arts ha sufrido un robo de datos que ha afectado a su división EA Sports por parte de unos hackers, según Vice.

El robo, de más de 780 GB de datos, incluye los código fuente tanto del último FIFA como del motor Frostbite, el motor gráfico que da vida a videojuegos como la saga Battlefield. Además, este ataque se produce justo después de que la compañía anunciara un próximo título de esta saga, el Battlefield: 2042.

Además de todo lo mencionado anteriormente, los hackers se han llevado el código de su servidor dedicado al matchmaking, herramientas de desarrollo de Frostbite e incluso frameworks patentados por EA Sports y varios SDK o kits de desarrollo.

Robo a EA Sports

Fotograma de Anthem, uno de los títulos de EA.

El robo ha sido confirmado por la propia EA. Los hackers se han jactado de este suceso en foros de cibercriminales. EA ha confirmado a Vice que los datos que los hackers decían haber robado coincidían con los robados. Según un comunicado de EA, la empresa está "investigando un incidente reciente de intrusión en nuestra red donde se robó una cantidad limitada de código fuente del juego y herramientas relacionadas".

EA asegura que "no se accedió a los datos de los jugadores" y creen que no existen motivos para "creer que exista algún riesgo para la privacidad de los jugadores". Ya han tomado medidas y han llevado a cabo "mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos o nuestro negocio". Todavía no se sabe qué alcance podría tener este robo de datos de cara al desarrollo de los títulos FIFA de EA y de los que usan Frostbite para funcionar.

Los hackers han seguido el modus operandi que otros han seguido con anterioridad. Poco después del ataque, han publicado capturas de pantalla que demostraban su acceso a los sistemas de EA Sports. Ninguno de los datos internos ya mencionados ha sido publicado, aunque según fuentes de Vice, ya estarían tratando de vender dicha información, lo que podría acarrear muchos problemas a la compañía.

Este ataque se une al que ya sufrió CD Projekt Red, la desarrolladora del título Cyberpunk: 2077. En dicho caso, se usó la famosa táctica de ransomware para cifrar los archivos y al igual que ha ocurrido con EA, no se han filtrado datos sensibles de jugadores de sus títulos.

También te puede interesar...