Spotify estrena conciertos virtuales: shows de pago que llegarán en verano

La pandemia nos ha dejado algunas situaciones de lo más variopintas. Prácticamente todos los aspectos de nuestra vida en España y en el resto del mundo han pasado forzosamente por el plano virtual. Incluyendo los conciertos; Spotify lo deja claro así con su nueva función de conciertos virtuales.

Así lo ha anunciado la compañía. Esta será la primera vez que Spotify ofrecerá una experiencia virtual similar, y contará con varios artistas invitados que servirán para realizar una serie de conciertos que, a efectos prácticos, harán las veces de pruebas para la aplicación.

Los artistas invitados son The Black Keys, Rag’n’Bone Man, Bleachers, Leon Bridges y Girl In Red. Spotify ya ha anunciado un calendario para estos conciertos que se podrán seguir de forma virtual a través de la web de Spotify. Eso sí, no serán conciertos gratuitos.

Conciertos virtuales

Conciertos de Spotify Spotify Omicrono

A partir del día 27 de mayo y todos los jueves hasta el día 24 de junio se emitirán conciertos pregrabados en la web de Spotify. Cada entrada de entrada costará 15 dólares, y no será necesaria una suscripción de Spotify Premium para poder acceder a ellos, aunque sí una cuenta de la plataforma.

Estos pases se ligan a la cuenta individual del comprador y son totalmente intransferibles y no reembolsables, por lo que si un usuario se pierde un concierto, pierde la entrada. Spotify tendrá en cuenta las zonas horarias de los países en los que se emitan estos conciertos, pudiendo llegar a emitirlos en hasta 4 momentos distintos.

Si bien no es estrictamente la primera vez que Spotify se mete en el mundillo de los conciertos, sí es la primera vez que ofrecerá un calendario de conciertos pregrabados propios. Anteriormente, Spotify ya permitió a sus creadores anunciar sus conciertos a través de la aplicación.

El calendario de eventos queda así:

27 de mayo: The Black Keys | desde el café Blue Front en Mississippi.

3 de junio: Rag'n'Bone Man | desde el Roundhouse en Londres, actuación íntima junto a los fans.

10 de junio: Jack Antoff de Bleachers | Viaje desde Brooklyn en Nueva York hasta Asbury Park, Nueva Jersey, en un autobús.

17 de junio: Leon Bridges | Concierto con tour interactivo a los espacios del hotel Gold-Diggers, lugar donde el artista compuso su disco de mismo nombre.

24 de junio: Girl In Red | Oslo, en un espectáculo de luces y filtros en vídeo.

Se podrán comprar las entradas desde la página web de Spotify para cada uno de los shows individuales.

También te puede interesar...