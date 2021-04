Siri habría revelado por error el próximo evento de Apple: el 20 de abril

Siri, el asistente de Apple, podría haber sido la causante de revelar sin querer la fecha del próximo evento de Apple. Un truco que han confirmado desde MacRumors y que si bien no se puede replicar en España, sí se puede comprobar con unos ciertos ajustes.

Si le preguntamos en inglés a Siri (con el asistente también configurado en inglés) "When is the next Apple Event" (¿cuándo es el próximo evento de Apple?) esta nos dará una fecha: el día 20 de abril. Y por supuesto, nos emplaza al Apple Park en Cupertino, California.

Hay que recalcar que esta información no ha sido confirmada por la compañía y aunque parece obvio que esta es una confirmación clarísima de que el día 20 de abril tendremos una presentación de Apple, queda por ver si Apple confirma este hecho o si por el contrario este ha sido un desafortunado fallo de Siri.

Como es de esperar, Siri no da detalles sobre el evento más allá de llevarnos a la página web de Apple que, obviamente, no nos dice nada sobre ningún evento. Si tomamos este hecho como cierto, que es lo más probable, no debería quedar mucho para que Apple confirme la fecha de forma oficial y nos cite en dicha fecha.

Este evento, si nos ceñimos a los rumores, llegaría con una plétora de novedades de hardware. Nuevos iPad con pantallas mini-LED, los esperadísmos AirTags y un nuevo Apple TV que, además, podría llegar con sorpresas como un altavoz integrado y cámara para realizar FaceTime. No faltan los rumores que hablan de los nuevos iMac con procesadores M1 mejorados.

Ni que decir tiene que Siri en España no nos dice nada de ningún evento, por lo que todo apunta a que la fecha se ha filtrado días (o incluso horas) en el momento en el que Apple ha configurado a Siri para que avise a sus usuarios de esta presentación. Si todo sale como se espera, es posible que Apple confirme la fecha del evento en los próximos días; normalmente suele ser la semana anterior a la del evento.

No hay que confundir este evento con la WWDC, es decir, la conferencia mundial de desarrolladores de Apple en la que probablemente veamos novedades sobre las gafas de realidad mixta de Apple y que tendrá lugar en junio.

