Instagram está caído para muchos españoles , la aplicación no funciona ni puede refrescar

Instagram está caído. Una frase cada vez más familiar por culpa de los errores de los últimos meses; al menos, en esta ocasión no parece haber sido tan catastrófico como aquel día en el que se cayeron Instagram y WhatsApp al mismo tiempo.

En este caso, algunos usuarios españoles se quejan de que no son capaces de usar la app de Instagram. Lo curioso es que no aparece un mensaje de error, sino que simplemente la app no funciona.

Eso significa que la app se abre bien, y podemos navegar por las publicaciones de nuestros contactos; pero en cuanto intentamos hacer algo, se queda 'pillada', o no puede acceder a otras partes de la app.

Instagram caída

Esta no parece ser una caída generalizada, ya que en las pruebas realizadas por OMICRONO algunos miembros hemos podido usar la aplicación sin problemas. En cambio, en otros casos la app no ha refrescado el 'timeline', y por lo tanto, no es posible ver publicaciones nuevas. En ocasiones, el problema es que no nos permite publicar nuevas 'stories'.

Por contra, muchos usuarios han reportado que la app funciona perfectamente, y que puede compartir nuevas aplicaciones y enviar mensajes. Que los síntomas difieran tanto de un usuario a otro nos dice que este no es un problema general de Instagram, y que probablemente no tardará mucho en ser solucionado.

Aunque fuera de España también hay algunas quejas de usuarios, no son ni mucho menos tantas como en nuestro país y por lo tanto, parece tratarse de un problema localizado para Instagram.

Concentración de problemas de Instagram en España Downdetector

De la misma manera, otras apps de Facebook no se han visto afectadas. WhatsApp funciona sin problemas, y podemos enviar y recibir mensajes. Así que también es posible descartar grandes problemas en la red de Facebook como ocurrió recientemente.

Por el momento, ni Facebook ni Instagram han realizado declaraciones, y es posible que este problema simplemente se resuelva con el paso del tiempo y conforme pase este 'bache' en los sistemas y servidores de la compañía. Mientras tanto, podemos dar algunos pasos.

