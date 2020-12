Pornhub se pasa al bitcoin tras la crisis reputacional y el borrado masivo de vídeos

Esta misma semana vivíamos desde España la crisis que ha azotado a Pornhub, uno de los sitios web pornográficos más grandes del mundo. Después de la publicación de una serie de relatos de abusos hacia diversas mujeres y niños que luego eran publicados en la plataforma, empresas como Visa o MasterCard huían del sitio. Ahora, Pornhub ha encontrado su alternativa en la criptomoneda.

Según adelanta Decrypt, la medida alternativa a los sistemas de pago convencionales para su servicio 'Premium' ahora es la criptomoneda. De hecho, es la única; después de la huida de las principales empresas de pago de la plataforma, Pornhub ha anunciado que todos aquellos que quieran su servicio de pago, ahora tendrán que adquirirlo mediante criptomoneda.

Ya en noviembre de 2019 PayPal fue la primera empresa de pago en bloquear pagos a usuarios de la plataforma y de forma posterior a la publicación de la historia del New York Times, ahora se le unen el resto de servicios. Pornhub ha anunciado la criptomoneda que admite actualmente, incluyendo al bitcoin.

El bitcoin en Pornhub

Logo de Pornhub.

Según ha anunciado Pornhub, además del bitcoin, se admiten prácticamente el resto de monedas criptográficas actuales, entre las que se encuentran Verge, Tron, Tether, Ethereum o Waves, entre otras. Esta será, la única manera por ahora, de conseguir Pornhub Premium.

La medida no solo afecta negativamente a la plataforma, sino que ha levantado ampollas entre los usuarios que suben habitualmente contenido. Según señala Allie Eve Knox, una usuaria del sitio, si los artistas no pueden acceder a pagos mediante Visa o Mastercard, estos "no pueden ganar dinero, lo cual es problemático, porque muchos lo usan como principal fuente de ingresos".

Dado que la criptomoneda no es un método de pago extendido, es más que probable que Pornhub dependa casi exclusivamente de la publicidad, la cual parece que no se ha visto afectada por la crisis de Pornhub. A esto le sumamos la huida de numerosísimos usuarios de la plataforma, tanto los que han estado creando contenido como los que lo han estado consumiendo, después de la crisis.

Hay que aclarar que esta no es la primera vez que Visa y Mastercard retiran su apoyo a una web pornográfica; Pornhub no es la única y es sabida la complicada relación entre estas empresas y los sitios en los que se publica esta clase de contenido.

Abusos a mujeres y niños

La historia que publicó el New York Times relataba cómo se subieron a Pornhub vídeos de pornografía infantil y abusos a mujeres de todo tipo, y cómo el sitio no estaba tomando las medidas adecuadas para elimina este contenido ilegal. Poco después de la publicación, un número importante de empresas, incluidas sus pasarelas de pago, se fueron de Pornhub.

En respuesta, el sitio borró millones de vídeos y prohibió la publicación de contenido no verificado. Actualmente, el único contenido que se puede subir a la plataforma es el que provenga de los socios de Pornhub así como el que suban los usuarios suscritos al programa de modelos. Tampoco puede subirse contenido de forma anónima o secreta. La cifra de vídeos publicados en Pornhub pasó de 13.5 millones de vídeos a 2.9.