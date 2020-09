WhatsApp ya está probando los mensajes multimedia que se autodestruyen

El tema de la privacidad es un asunto candente en España, especialmente con la pandemia del coronavirus. Los usuarios españoles somos cada vez más exigentes con la seguridad de nuestras redes sociales. Este es un punto en el que usualmente WhatsApp falla frente a sus alternativas directas, aunque esto podría estar a punto de cambiar.

Según informa el portal especializado en WhatsApp WABetaInfo, la app de mensajería instantánea está probando en sus últimas betas la capacidad de mandar mensajes multimedia que se autodestruyen. La última versión de sus betas, la 2.20.201.1 incluye una función que nos permitirá ponerle fecha de caducidad a los mensajes multimedia que mandemos.

Las últimas capturas de la función dejan claro que no solo veremos esta función aparecer dentro de poco en WhatsApp, sino que el funcionamiento de la característica será algo distinto al que vemos en otras apps como Telegram.

Multimedia que se autodestruye en WhatsApp

Envío de imágenes que expiran en WhatsApp WABetaInfo Omicrono

El modo en el que funciona esta característica es algo distinto al que solemos ver en otras apps. Mientras que otras aplicaciones permiten establecer fechas o temporizadores para que estos mensajes se autodestruyan, WhatsApp va más allá. El mensaje desaparecerá una vez el archivo multimedia sea visto y en el mismo momento en el que el destinatario abandone el chat.

No aparecerá ningún tipo de mensaje similar al ya conocido "Este mensaje ha sido eliminado", sino que directamente el archivo dejará de estar en la conversación. También se eliminará del dispositivo del destinatario, por lo que este no podrá conservarlo de ninguna forma.

Aplicar la caducidad a nuestros archivos multimedia es un proceso muy sencillo. Simplemente tendremos que tocar en un botón cuando vayamos a enviar el archivo. Este se mandará de forma distinta a los archivos normales, por lo que quedará claro para los integrantes de la conversación que este será un mensaje que se autodestruya. Una vez visto, el archivo desaparecerá por completo.

Faltan detalles por pulir

WhatsApp Adrián Raya Omicrono

Se saben pocos detalles adicionales sobre esta característica. No hay una función de detección de capturas de pantalla ni una característica que impida al usuario realizar estas capturas. Por lo tanto, un usuario podría sacar una captura de pantalla del archivo enviado para usarlo posteriormente.

Esto puede llegar a ser una necesidad, dado que si no hay una manera de evitar esto la función de mandar mensajes multimedia que caduquen queda totalmente coja. Por supuesto esto puede cambiar; recordemos que esta es una prueba, por lo que WhatsApp podría añadir la mejora ante el lanzamiento.

El problema es que no sabemos cuándo veremos esta función nacer en WhatsApp. Como es habitual, tendremos que esperar a que Facebook decida ponerla en marcha en la versión oficial de la aplicación. Algo que no debería tardar mucho, ya que las betas dejan claro que la mayor parte del trabajo, al menos con respecto a la interfaz, ya se ha realizado. Sin embargo, no hay ninguna fecha establecida para la llegada de la característica.