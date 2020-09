El nuevo Pac-Man usa las calles de tu ciudad en realidad aumentada

¿Qué podemos decir de Pac-Man que no haya dicho ya todo el mundo? El conocido como el "comecocos" en España, es de esos juegos que no requieren presentación, y que incluso los que no tienen ni idea de videojuegos son capaces de reconocer.

Aunque han salido muchas entregas a lo largo de las décadas, la idea básica de Pac-Man siempre ha sido la de recorrer un laberinto, huyendo de fantasmas hasta que podamos "comer" una bola especial y cambiar las tornas. Simple, aunque con más profundidad de lo que parece (¿sabías que cada fantasma se comporta de una manera diferente? probablemente sí).

Es por eso que, después de las primeras entregas, a Pac-Man le costó encontrar su sitio. Con la llegada de las consolas 3D cambió su estilo de juego por los plataformas, y el personaje ahora es poco más que una mascota, pese a cumplir ya 40 años.

Pac-Man para móviles

El juego que puede cambiar esto, devolviendo al personaje a sus inicios y al mismo tiempo modernizándolo para el sigloi XXI, puede ser el nuevo Pac-Man Geo anunciado hoy para dispositivos iOS y Android.

Este es un juego basado en la realidad aumentada, pero la usa de una manera mucho más inteligente y acorde al personaje que otros ejemplos; este no es un 'clon' de Pokémon Go que usa la cámara para mostrar personajes en la vida real.

No, en vez de eso Pac-Man Geo usa la geolocalización de nuestro móvil para crear mapas basados en las calles de nuestra ciudad (o de cualquiert otra).

Realidad aumentada, de otra manera

En efecto, el juego es capaz de reconocer las calles y generar mapas de Pac-Man usándolas como un laberinto. Una vez creado el mapa, el juego se disfruta igual que los Pac-Man clásicos, y las reglas son las mismas: tenemos que escapar por el laberinto, esquivando a los fantasmas.

Nuevo juego de Pac-Man para móviles Bandai Namco Omicrono

Esto le da un toque muy interesante, porque ya no solo tenemos que aprendernos el laberinto como antes, sino que podemos aprovechar el conocimiento que tenemos de nuestra ciudad para escapar. Por ejemplo, cogiendo un desvío que no mucha gente conoce para despistar a los fantasmas.

Será interesante ver cómo evoluciona el juego; evidentemente, no todas las ciudades serán ideales para crear mapas. Además, el juego será gratuito con micropagos, pero no se sabe en qué consistirán, y qué limitaciones tendremos si no pagamos.

Pero por ahora, Pac-Man Geo ha conseguido sorprender con su concepto. Estará disponible para iOS y Android en 170 países (España probablementte incluida) este mismo mes de septiembre.